Guelmim : campagne de don de sang pour renflouer le stock de cette matière vitale

19/06/2025

Une campagne de don de sang a eu lieu, mercredi, dans l’enceinte de la Faculté de médecine et de pharmacie de Guelmim, dans le cadre d’initiatives bénévoles visant à renforcer le stock régional de cette matière vitale.



Cette campagne, organisée en partenariat avec l'Agence marocaine du sang et de ses dérivés (AMSD) à Guelmim-Oued Noun à l’occasion de la Journée mondiale du don de sang (14 juin), s’inscrit dans le cadre de l’ouverture de la faculté sur son environnement socio-professionnel et de la dynamique sociétale qu’elle s’emploie à consacrer chez les étudiants.



Placée sous le slogan "Chaque goutte fait la différence", cette initiative, qui a vu la participation d'étudiants, de personnel administratif de la faculté ainsi que de citoyens, vise à mobiliser le plus grand nombre de donneurs possibles pour renforcer le stock régional, en particulier face à la demande croissante en cette période estivale.



Elle ambitionne également de sensibiliser les étudiants aux aspects médicaux et scientifiques du don de sang, à travers des échanges directs avec des professionnels de santé, ainsi qu’un partage d’informations sur les conditions du don, les étapes de la collecte, la filtration, le stockage et la distribution du sang aux hôpitaux.



Dans une déclaration à la MAP, la doyenne par intérim de la Faculté de médecine et de pharmacie, Imane Azzam, a indiqué que cette campagne s’inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale du don de sang, mais aussi des activités de la faculté visant son ouverture sur le monde socio-professionnel.



Outre l’amélioration du stock régional de sang, cette initiative a pour but de mobiliser les étudiants autour des valeurs de solidarité et de responsabilité, et de sensibiliser la population à l’importance de cette opération, a-t-elle précisé, ajoutant que la faculté espère, à travers cette campagne, collecter un maximum de poches de sang.



Cette initiative, qui s’inscrit dans le cadre de la campagne nationale de don de sang lancée par l’agence, vise à renforcer les réserves de sang et à sensibiliser à l’importance du don, a pour sa part noté le représentant de l’AMSD, Amine Rafiki.



Plusieurs participants ont, de leur côté, exprimé leur fierté de participer à cette initiative humaine et noble, tout en la qualifiant de "devoir national".