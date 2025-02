La Direction régionale de l’agriculture de Guelmim-Oued Noun a annoncé le lancement de la deuxième édition du programme d’entrepreneuriat des jeunes dans les projets agricoles, para-agricoles et numériques dans la région.



Supervisé par le Centre régional des jeunes entrepreneurs agricoles et agro-alimentaires (CRJEA), ce programme vise à promouvoir l’esprit entrepreneurial dans le secteur agricole au niveau régional, indique la Direction régionale de l'agriculture dans un communiqué, notant qu'il s’adresse aux jeunes âgés de 18 à 40 ans ayant des idées innovantes et désireux de les transformer en projets viables et réussis, rapporte la MAP.



Il s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie "Génération verte 2020-2030", qui ambitionne de créer une nouvelle génération d’entrepreneurs agricoles et de les accompagner dans la mise en place de projets durables et innovants pour le développement du secteur.



Ledit programme se distingue par un système d’accompagnement global couvrant plusieurs domaines : services de production agricole, valorisation des produits agricoles, services para-agricoles et services numériques, fait savoir la même source.



Cette édition vise à offrir un soutien complet aux participants, incluant l'accès à l’information et l’orientation, un accompagnement à toutes les étapes du projet (de l’idée jusqu’à la mise en œuvre et la croissance), ainsi que l’organisation de sessions de formation pour aider les jeunes à structurer leurs plans d’affaires et développer leurs compétences à travers des ateliers intensifs.



En outre, le programme met l’accent sur le renforcement des liens entre les porteurs de projets (échanges d’expériences, entraide entre participants), le recours aux experts et spécialistes pour fournir conseils et accompagnement, ainsi que l’aide aux procédures administratives nécessaires à la création des entreprises.



Il propose aussi une exploration des opportunités de financement en facilitant l’accès aux sources de financement et en simplifiant les démarches pour obtenir un soutien financier.



Le CRJEA invite les jeunes intéressés à s’inscrire à cette édition, précisant que l’opération d’inscription a débuté le 03 février.



Les conditions de participation ainsi que les modalités d’inscription sont disponibles sur le site web du centre : www.crjea.ma, ajoute le communiqué.