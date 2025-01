Guelmim-Oued Noun : Commercialisation de plus de 1.000 Qtx de semences sélectionnées au cours de la campagne agricole 2024-2025

09/01/2025

1.036 quintaux de semences sélectionnées ont été commercialisés dans la région de Guelmim-Oued Noun durant la période allant du 11 octobre au 25 décembre.



Selon la Direction régionale du conseil agricole de Guelmim-Oued Noun, cette quantité de semences, acquise par 412 agriculteurs et exploitants de terres agricoles, est répartie entre 374 quintaux d'orge, 64,5 quintaux de blé tendre et 597,5 quintaux de blé dur, ajoutant que quatre points ont été prévus pour la commercialisation de ces semences et répartis dans les villes de Guelmim, Bouizakarne, Assa et Sidi Ifni.



La même source précise que plusieurs mesures ont été prises pour assurer le bon démarrage de la campagne agricole en cours, à travers notamment le lancement d'un programme de soutien et d'accompagnement des agriculteurs par l'Office national du conseil agricole et l'organisation de visites de terrain, de campagnes de sensibilisation et de formations afin d'encourager les agriculteurs à adopter de bonnes pratiques agricoles et de leur offrir la possibilité d'améliorer leurs revenus financiers, rapporte la MAP.



Les experts et techniciens de la Direction régionale du conseil agricole assurent la mise en œuvre de ce programme qui cible les différentes collectivités territoriales des quatre provinces de la région (Guelmim, Assa-Zag, Tan-Tan et Sidi Ifni).



La superficie totale cultivée en céréales d'automne au cours de la campagne agricole en cours au niveau régional est d'environ 2.535 hectares, dont 1.575 ha d'orge, 150 ha de blé tendre, 810 ha de blé dur, en plus de 240 ha pour les cultures fourragères et 655 ha pour les hectares de cultures maraîchères.