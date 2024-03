Guelmim-Oued Noun : 93 autorisations d'exploitation du domaine public hydraulique en 2023

27/03/2024

L'Agence du bassin hydraulique de Draa-Oued Noun a délivré 93 autorisations d'exploitation du domaine public hydraulique au niveau de la région Guelmim-Oued Noun durant l’année 2023, sur un total de 718 concessions accordées dans la zone d’intervention de l'agence.



La zone de compétence de l’agence englobe les quatre provinces de la région Guelmim-Oued Noun (Guelmim, Sidi Ifni, Assa Zag et Tan-Tan), trois provinces de la région Draa-Tafilalet (Ouarzazate, Zagora, Tinghir) et la province de Tata, dans la région de Souss-Massa.



Selon un rapport de l'Agence, ces permis relatifs au creusement de forages et puits sont répartis entre 48 autorisations à Guelmim, 41 à Sidi Ifni, 2 à Tan-Tan et 2 à Assa Zag.



L'agence a également accordé 54 autorisations d'extraction de matériaux de construction dans les carrières, réparties entre 15 concessions à Guelmim, 19 à Sidi Ifni, 11 à Tan-Tan et 9 à Assa Zag, sur un total de 157 carrières dans les différentes préfectures et provinces relevant de la zone d'influence de l'agence.



Par ailleurs, la police des eaux a enregistré 15 infractions, au cours de l'année 2023, au niveau de la région Guelmim-Oued Noun, dont 10 infractions à Guelmim et Sidi Ifni, 3 à Tan-Tan et 2 à Assa-Zag.



Ces infractions concernent notamment le forage de puits sans permis, l’exploitation illégale du domaine public hydraulique, le non respect des superficies irriguées, outre l'extraction illégale de matériaux de construction.



Concernant les forages réalisés dans la région au cours de l'année 2023, leur nombre a atteint 50 forages, ayant nécessité des investissements de 3,3 millions de dirhams, répartis entre 29 forages à Guelmim, 12 à Assa Zag et 9 à Sidi Ifni.



L’agence du bassin hydraulique de Draa-Oued Noun a, en outre, traité 569 documents administratifs relatifs au domaine public hydraulique, au niveau de la région Guelmim-Oued Noun, sur un total de 869 dossiers reçus des différentes zones relevant du domaine d’intervention de l’agence, dont 260 dossiers à Guelmim, 299 à Sidi Ifni et 10 à Assa Zag.