Guelmim : L'IPC en hausse de 0,5% au terme du mois de décembre 2024

26/01/2025

La ville de Guelmim a connu au terme du mois de décembre 2024 une hausse de 0,5% de l'indice des prix à la Consommation (IPC) par rapport au mois précédent.

Ainsi, l'IPC a atteint le niveau 123,8 au cours de cette période, indique une note de la direction régionale du Haut-commissariat au plan (HCP) à Guelmim-Oued Noun.



L’IPC de la division "produits alimentaires et boissons non alcoolisées " a connu une hausse de 1,1% entre novembre et décembre 2024, précise la même source.



En revanche, l’IPC de la division "Transport" a connu une baisse de -0,1%, tandis que les indices des autres divisions n’ont pratiquement enregistré aucune variation au cours du mois de décembre 2024.



Par rapport au même mois de l’année précédente, l’indice des prix a connu une augmentation de 3,55%, selon la même source.