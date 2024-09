Guelmim: Hausse de 0,5% de l'IPC en août

30/09/2024

L’indice des prix à la consommation (IPC) dans la ville de Guelmim a enregistré, au cours du mois d'août 2024, une hausse de 0,5% par rapport au mois précédent.



Une note de la direction régionale du Haut-commissariat au Plan de Guelmim-Oued Noun précise que l’IPC des "denrées alimentaires et boissons non alcoolisées" a augmenté de 1,2% au cours de la période juillet-août.



La même source a expliqué que cette variation est due principalement à l’augmentation des prix des "poissons et fruits de mer" de 3,4%, du "lait, fromage et œufs" de 3,4% et de la viande de 2,7%.



L’IPC des "Matériels et autres services" a cru de 0,1% au cours de la période juillet-août 2024, tandis que l’IPC du "Transport" a baissé de 0,5% et celui de "divertissement et culture" de 0,6%.



Par rapport au même mois de 2023, l’IPC a augmenté de 2,7% en août 2024, selon la même source.