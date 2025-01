Guelmim : Campagne de sensibilisation à la vaccination contre la rougeole en milieu scolaire

18/01/2025

Une campagne de sensibilisation à la vaccination contre la rougeole a été organisée, jeudi, au profit des élèves du lycée Lalla Meryem à Guelmim sous le signe "La vaccination, un moyen sûr et efficace".



Cette campagne de sensibilisation, organisée dans le cadre d'un partenariat entre la délégation provinciale de la santé et de la protection sociale, la direction provinciale de l'Education nationale et des associations locales, s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale de vérification et de rattrapage vaccinal pour les enfants de moins de 18 ans, rapporte la MAP.



Lors de cette campagne de sensibilisation, à laquelle ont notamment pris part le directeur régional de la santé et de la protection sociale à Guelmim-Oued Noun, Ibrahim Bounan et le directeur de l'Académie régionale d'éducation et de formation, Abdelmajid Sahl, des séances de sensibilisation ont été dispensées sur la vaccination et les dangers de la rougeole au profit des élèves des différentes classes de cet établissement, sous la supervision d'une équipe de médecins et d'infirmiers.



Un atelier a également été organisé pour sensibiliser sur l'importance de la vaccination contre la rougeole, qui est l'une des maladies les plus contagieuses.



Dans une déclaration à la MAP, M. Bounan a indiqué que cette campagne de sensibilisation a pour objectif de sensibiliser les élèves des différents établissements scolaires à l'importance de la vaccination.



Il a ajouté que cette campagne est une opportunité pour ces élèves de participer à cette campagne de vaccination de rattrapage, afin de les protéger contre ces maladies, notant qu’une équipe comprenant du personnel médical et infirmier a été mobilisé pour assurer la réussite de cette initiative.



De son côté, Abdelkacem Aqbil, responsable à la direction provinciale de l'éducation nationale, a souligné que cette campagne de sensibilisation, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions d'une convention de partenariat avec la direction régionale de la santé et de la protection sociale, vise à sensibiliser les élèves à l'importance de la vaccination contre la rougeole.