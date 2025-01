Guantanamo, de prison militaire à centre géant de rétention de migrants

31/01/2025

Donald Trump veut faire de la base américaine de Guantanamo, connue pour sa prison militaire ouverte après les attentats du 11-Septembre, un centre géant de rétention pour 30.000 migrants sans papiers, selon sa dernière annonce choc anti-immigration mercredi.



"Je vais signer aujourd'hui un décret demandant de préparer un centre pour 30.000 migrants à Guantanamo Bay", a déclaré le président américain depuis la Maison Blanche, en précisant qu'il s'agirait de "criminels" en situation irrégulière mais sans donner de détails logistiques. "Cela doublera notre capacité", a-t-il affirmé.

La prison militaire de Guantanamo a été ouverte le 11 janvier 2002 dans une base navale américaine de la côte sud-est de l'île de Cuba, à 1.000 kilomètres de La Havane.



Cette enclave de 117 km2, dont seulement 49 km2 de terre ferme, avait été cédée par Cuba aux Etats-Unis un siècle plus tôt, en 1903, pour remercier son puissant voisin de son aide dans la guerre contre les Espagnols.



Quand, quatre mois après les attentats du 11-Septembre, y sont arrivés les premiers détenus, qualifiés de "combattants ennemis" par l'administration de George W. Bush et privés de leurs droits fondamentaux, ils ont été enfermés dans des cages à ciel ouvert.

En mai 2002, une première prison en dur a été bâtie. Plusieurs bâtiments supplémentaires ont ensuite été construits sur le modèle des prisons américaines de haute sécurité.



Avant l'implantation de cette prison militaire - qui reste invisible de la plupart des zones habitées de la baie de Guantanamo - la base navale n'hébergeait que quelque 500 militaires américains.



La base militaire vit en circuit fermée: elle produit sa propre électricité, possède une usine de dessalement d'eau et son ravitaillement est assuré par des barges venues de Floride.

Pas loin de 800 détenus - dont un maximum de 680 en 2003 - sont passés par la prison de Guantanamo en plus de vingt ans.

Les présidents démocrates Barack Obama et Joe Biden ont souhaité, l'un après l'autre, la fermer lors de leurs mandats, sans y parvenir.



Aujourd'hui, il reste 15 prisonniers à Guantanamo. Parmi eux, trois sont éligibles à un transfert, trois autres à un examen de leur dossier en vue d'une potentielle libération, sept ont été inculpés et deux condamnés, selon le ministère de la Défense.



Neuf hommes y sont morts en détention, selon un décompte du New York Times.

Un détenu a été transféré sur le sol américain pour son procès et purge une condamnation à perpétuité dans une prison fédérale du Kentucky, précise le quotidien américain.



La prison de Guantanamo est devenue, pour de nombreuses ONG de défense des droits humains, un symbole des excès et de l'arbitraire dans la lutte contre le terrorisme, à cause de ses conditions de détention extrêmes, jusqu'au recours à la torture.



"Personne ne peut imaginer combien c'était terrible. Même le diable n'aurait pu créer un endroit aussi mauvais", témoignait en 2008 auprès de l'AFP un ancien détenu, Mustafa Ait Idir, libéré au bout de presque sept ans.



Les prisonniers ne sortent de leur cellule éclairée en permanence que deux heures par jour, pour une respiration dans un espace à peine plus grand. Les plus dangereux portent une combinaison orange, la majorité d'entre eux sont vêtus de beige, et les plus coopératifs, de blanc.



Les récits d'ex-prisonniers racontent les mauvais traitements infligés pendant les interrogatoires: privation de sommeil, exposition à des températures extrêmes, musique à fond, menottage dans des positions inconfortables pendant des heures...



Face aux détenus en grève de la faim, la politique d'alimentation de force, à travers une sonde introduite dans le nez, a également été sévèrement critiquée par des centaines de médecins du monde entier.



En septembre dernier, le New York Times a révélé, documents gouvernementaux à l'appui, que la base militaire était utilisée depuis des décennies par les Etats-Unis pour incarcérer certains migrants interceptés en mer.



Selon le journal américain, les migrants, au nombre de 37 entre 2020 et 2023, y sont placés en détention dans un espace séparé de la prison pour les détenus accusés de terrorisme.

Des associations dénoncent leur traitement sur place, sur la base de témoignages expliquant que les migrants sont surveillés lorsqu'ils appellent un avocat, et que des rats sont attirés par les conditions d'hygiène déplorables qui y règnent.