Groupe socialiste-Opposition ittihadie à la Chambre des conseillers. Essalek El Moussaoui : Nécessité cruciale de l’agrandissement du port de pêche de la ville d’El Marsa

01/11/2024

Lors de la séance plénière de la Chambre des conseillers, dédiée aux questions orales et à la suite de l’intervention de Youssef Aïdi, président du Groupe socialiste-Opposition ittihadie à ladite institution parlementaire, qui a interpellé le gouvernement autour « des dispositions gouvernementales anticipatives et circonstancielles pour la préservation des villes contre les inondations et leurs répercussions sur la population et les infrastructures », le conseiller parlementaire Essalek El Moussaoui, quant à lui, a formulé une question orale ayant trait à « l’agrandissement du port de pêche maritime dans la ville d’El Marsa dans la région de Laâyoune.



A cet égard, le parlementaire, membre du Groupe socialiste-Opposition ittihadie à la Chambre des conseillers a souligné que dans le cadre de « la politique clairvoyante adoptée par notre pays sous la direction de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et à l’ombre des profondes mutations économiques et sociales que connaissent les provinces du Sud du Royaume, le port de pêche maritime de la ville d’El Marsa revêt une grande importance stratégique en tant qu’ouvrage vital et moteur essentiel du développement durable en général et dans la région de Laâyoune-Sakia Al Hamra en particulier ».



Essalek El Moussaoui a indiqué que la capacité actuelle d’accueil de cette structure ne répond plus suffisamment aux exigences du développement accéléré de la région et n’accompagne pas le volume croissant des investissements dans le secteur maritime.

Dans cette veine, le conseiller ittihadi s’est enquis des mesures et dispositions – que préconise le ministère compétent quant au développement et à l’élargissement dudit port en cohérence avec la Haute Vision Royale se rapportant au nouveau modèle de développement des provinces du Sud du Royaume.



Par ailleurs, Essalek El Moussaoui a développé dans une seconde intervention que la dynamique accélérée que connaissent les provinces du Sud en matière d’ambitions et de mobilisation des investissements « nous incite à observer que le développement et l’agrandissement du port d’El Marsa ne sont plus seulement une option mais une nécessité stratégique à même d’accompagner la dynamique économique progressive et de soutenir le secteur maritime qui constitue le pilier de l’économie locale».



Le parlementaire a ajouté que cela contribuera à la création d’emplois au profit des jeunes de la région, indiquant que la consolidation des capacités logistiques du port contribuera assurément à renforcer la compétitivité des produits maritimes marocains sur les marchés mondiaux et à ouvrir des perspectives prometteuses dans le domaine des industries poissonnières et des services y afférents.



Rachid Meftah