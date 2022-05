Grosse gifle latino-américaine essuyée par le Polisario au Mexique

05/05/2022

Les manigances séparatistes royalement ignorées par les participants au Forum social mondial

Lors du Forum social mondial qui se tient du 1er au 6 mai courant à Mexico, les séparatistes du Polisario se sont retrouvés totalement isolés. Ainsi, les membres de la Commission nationale pour la jeunesse et la démocratie se sont fortement mobilisés pour contrer les ennemis à l’affût et ont réussi à isoler le Polisario et à l'empêcher d’instrumentaliser la marche de solidarité avec le peuple palestinien qui a été organisée lors du premier jour de ce forum. En outre, tous les ateliers organisés par les séparatistes ont connu un flop total. En effet, au troisième jour du forum, deux ateliers du Polisario étaient programmés. Le premier sur le soi-disant «droit à l'autodétermination» et le second sur ce qu’on a pompeusement appelé «le rôle des femmes (sahraouies) et des jeunes(sahraouis) dans la résistance». Les membres de la Commission nationale ont décidé d'assister auxdits ateliers, mais quel ne fut leur étonnement quand ils ont constaté l’absence totale de participation à ces deux ateliers, car seules 7 personnes membres du Polisario y ont pris part, et même les partis communistes et radicaux qui soutenaient les séparatistes n'y ont pas participé, malgré toutes les tentatives de l’un des membres du Polisario. Les membres du Front Polisario se sont retrouvés seuls et isolés lors de ce Forum, s'adressant à des sièges vides, ayant organisé des ateliers auxquels seules les sept personnes déléguées par cette organisation séparatiste ont pris part. Ce fiasco retentissant dénote de l’échec du Polisario et de ses partisans à l'intérieur du Mexique. Les Mexicains, à l’instar d'autres participants au Forum social du reste du monde, ont décidé de boycotter les activités du Polisario, qui comptait beaucoup sur ce forum pour véhiculer l’habituelle propagande de ses thèses séparatistes. En revanche, les ateliers organisés par la délégation marocaine sur le plan d’autonomie pour résoudre la question du Sahara marocain ainsi que sur les questions des droits de l'Homme au Maroc, la situation de la presse, la migration et l'environnement ont été couronnés de succès.