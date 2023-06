Grosse déception. Le WAC à côté de la plaque

13/06/2023

Le WAC est passé à côté de sa finale de la Ligue des champions d’Afrique. Les Rouge et Blanc, défaits à l’aller au Caire par 2 buts à 1, n’ont pu faire, dimanche à domicile au retour, que match nul, un partout, résultat qui ne leur permet pas d’ajouter à leur palmarès un quatrième sacre continental.



Une confrontation des plus difficiles que les deux protagonistes savaient au préalable qu’elle allait se jouer sur de petits détails. Les locaux, poussés par leur grand public qui n’a pas manqué de donner de la voix, ont tâché d’emballer les débats d’entrée de jeu mais ils ont peiné à se produire à leur meilleur niveau, ce qui augurait que la partie n’était pas gagnée d’avance. Il a fallu attendre la demi-heure de jeu pour que le WAC parvienne à débloquer la situation sur un coup franc tiré par Yahya Attiyat Allal qui a trompé la vigilance du keeper égyptien, Mohamed El Shenaoui.



Une ouverture du score nullement exploitée par les Wydadis qui, au lieu d’aller de l’avant dans l’espoir de tuer le match, ont jugé bon d’opter pour la défense à outrance et de laisser l’initiative à l’adversaire qui ne demandait pas mieux. Ses efforts ont d’ailleurs été récompensés à la 78ème minute suite à un corner conclu par un coup de tête de Mohamed Abdelmounim que le gardien de but wydadi Youssef El Moti n’a pu intercepter.



Le reste du temps, l’on a pu voir un Wydad sans imagination, ni plan de jeu à même de permettre à l’équipe de revenir dans le match. Le National du Caire était conscient que chaque minute qui s’égrenait le rapprochait d’un onzième trophée et éloignait le champion sortant de pouvoir défendre son titre remporté d’ailleurs deux fois au détriment de ce même Ahly en 2017 et 2022.



Grosse désillusion pour le Wydad mais les Casablancais sont en droit de se targuer de leur parcours en disputant leur sixième finale de C1. Pour le coach du WAC, le Belge Sven Vandenbroeck, « la rencontre était équilibrée », tenant à préciser, dans une déclaration d’après-match rapportée par la MAP, qu’ «Al Ahly n’a pas volé le sacre, mais nous avons manqué d’audace pour créer des occasions de scorer ». Et d’ajouter : «On a bien entamé la partie, mais nous étions trop stressés, surtout en deuxième mi-temps. J’avais déjà dit que la finale allait se jouer sur de petits détails. Et elle s’est décidée sur deux balles arrêtées ».



Quant à l’entraîneur d’Al Ahly, le Suisse Marcel Koller, il s’est dit comblé, affirmant que «nous nous attendions à une partie très disputée. J’ai dit aux joueurs que pour remporter le trophée, on doit marquer à Casablanca. Nous sommes heureux d’avoir réalisé notre objectif ».



Bref, la page de la Ligue des champions tournée, le Wydad aura à jouer à fond ses chances sur deux autres tableaux, à savoir le championnat national où il est en concurrence avec l’ASFAR et la Coupe du Trône, épreuve où il a hérité du Raja au stade des demi-finales.



A propos de ces échéances, Sven Vandenbroeck, qui a débarqué au club comme 4ème entraîneur en cette fin de saison, a souligné que «nous jouerons dès ce mercredi en Botola Pro D1. Certes, nous n’avons pas le temps pour remettre tout le monde mentalement, mais nous entamerons dès demain notre travail pour réaliser nos prochains objectifs».



Mohamed Bouarab