Grille de la nouvelle saison d’Al Aoula : Une offre attractive de grands rendez-vous

30/09/2024

Dès ce lundi 30 septembre, «Al Aoula», qui fait partie intégrante du bouquet de la Société Nationale de Radiodiffusion et de Télévision et chaîne de la famille par excellence, diffuse une nouvelle programmation plus attractive. Ainsi, la saison télévisée 2024-2025 est lancée.



Cette grille est conçue selon une vision concrétisant l’engagement responsable de la SNRT à l’égard des Marocains ici et ailleurs en offrant une expérience télévisuelle marquée par un contenu compétitif, contemporain, plaisant, cognitif et inspirant. Le tout en veillant à placer les téléspectateurs au centre des questions sociales et différents événements accompagnés.



De par la richesse et la diversité de cette programmation issue du réel inspiré des aspirations des téléspectateurs de «Al Aoula», les soirées automnales et hivernales des familles marocaines seront l’occasion de consolider la fidélité et l’attachement du grand public à cette chaîne.



En tête d’affiche des nouveautés de cette rentrée, «Rihlat Al Omr». Une série dramatique 100% marocaine dont le récit aborde des thématiques sociétales poignantes autour de la santé et du bien-être de cinq personnes du troisième âge. Cette œuvre aborde les problèmes sociaux complexes posés à notre société contemporaine à savoir les relations avec les personnes âgées, la maladie d'Alzheimer, les soins aux parents âgés, le lien et la séparation entre les générations, les valeurs familiales, etc.



Une autre série phare sera également à l’affiche de cette rentrée, «Farha Mouakata». La série plongera le téléspectateur dans les profondeurs et les mystères de l’esprit et des comportements humains, là où il devient difficile de distinguer le vrai du faux. Il est question de mettre en évidence l’importance capitale de la santé mentale, considérée encore comme un sujet tabou.



Outre ses programmes de fiction, Al Aoula ne tarit pas d’efforts pour créer de nouveaux programmes de divertissement et de culture. Parmi les nouveautés de cette rentrée figure également le documentaire «La Grinta».Un nouveau programme qui présente des histoires de passion et de détermination, dans un cadre vivant où les caméras emmènent le public à la découverte de personnages hauts en couleur, issus de différents domaines d'activité et groupes d'âge. Ils révéleront leurs expériences difficiles, et la manière dont ils ont pu surmonter les obstacles pour réaliser leurs rêves et atteindre leurs objectifs de vie.



Il va sans dire que la chaîne Al Aoula accorde une place particulière à la recherche et à l'innovation comme leviers incontournables de développement dans notre pays. Ceci se manifeste à travers des émissions comme « Ilm wa Hadara » dont de nouveaux épisodes seront programmés. Quant à l'émission «100% Raqmi », elle révélera les dernières évolutions du monde numérique et les moyens d'appréhender intelligemment son potentiel illimité.



Evidemment, les émissions emblématiques de la chaîne feront également leur grand retour tout en promettant aux téléspectateurs de retrouver leurs programmes favoris tels que «Moudawala», «45 min», «Jmaatna Zina», «Amouddou», etc.



En outre, des magazines et débats politiques seront aussi à l'affiche afin de présenter au public une offre diversifiée et des contenus couvrant des domaines aussi variés que l’information, la politique, l’économie, le divertissement, la fiction, le cinéma, la culture et le documentaire.



Pour leur part, les amateurs de cinéma ne sont pas en reste. La chaîne a concocté pour eux une sélection inédite à regarder tous les vendredis soirs. En tout, cette saison s’annonce très riche avec un gros line-up de programmes inédits, disponibles en exclusivité sur la première chaîne nationale.