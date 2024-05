Green Business Incubator 2024. Le Cluster ENR lance l'appel à projets

07/05/2024

Le Cluster ENR a lancé, lundi, l'appel à projets pour le programme d'accompagnement du "Green Business Incubator" 2024 qui est dédié aux startups innovantes opérant dans le domaine des énergies renouvelables (EnR), CleanTech et GreenTech.



Lancé en partenariat avec le ministère de l'Industrie et du Commerce et Tamwilcom, cet appel à projets, dont la date limite est fixée au 03 juin prochain, vise à sélectionner 20 startups innovantes afin de bénéficier d'un programme d'accompagnement d'une durée de 12 mois renouvelable comprenant plusieurs services (hébergement, renforcement des compétences, financement et mise en relation & networking), indique le Cluster ENR dans le règlement de cet appel à projets.



En outre, rapporte la MAP, un maximum de 12 startups pourra éventuellement bénéficier du financement "Tech Start" au titre du "Fonds Innov Invest" (FII), ajoute la même source, précisant qu'un minimum de 20% du programme d'investissement à financer devra être engagé par la startup comme autofinancement préalable au décaissement du financement au titre du FII.



Pour être éligible, la startup doit être basée au Maroc, avoir moins de 5 ans d'ancienneté, et présenter un projet innovant, fait savoir le Cluster ENR, notant que l'accès éventuel au financement "Tech Start" prend la forme d'une contribution financière pouvant atteindre 400.000 DH pour les startups disposant de brevets d'invention et pouvant couvrir jusqu'à 80% des dépenses liées à la réalisation du projet innovant.



Et de rappeler que le processus de sélection pour l'intégration du "Green Business Incubator" se déroule en 5 étapes clés, à savoir "la réception des dossiers de candidatures", "la pré-sélection", "le Bootcamp" (programme de formation de 48 heures animé par des experts et coachs pour accompagner les candidats présélectionnés à compléter et détailler leurs projets, accélérer leurs processus de développement et préparer leur pitch), "le pitch" (passage des candidats devant le comité de sélection pour défendre leur projet) et "la sélection et l'intégration du programme d'incubation".



Lancé en 2014 par le Cluster ENR et le Centre marocain d'innovation climatique (MCIC - Moroccan Climate Innovation Center), le "Green Business Incubator" a pour mission de soutenir et d'accompagner le développement des startups opérant dans le secteur des énergies renouvelables, des Green Technologies et de l'environnement pour un impact positif et durable sur le développement socio-économique du Maroc.



Le Cluster ENR est une association à but non lucratif qui vise à diffuser la culture de l'innovation et de l'entrepreneuriat à tous les niveaux de la chaîne de valeur des technologies vertes. A cet effet, le Cluster fournit une panoplie de services d'accompagnement aux entreprises innovantes, aux startups et aux porteurs de projets de création d'entreprises dans le secteur des énergies renouvelables.



Pour ce qui est du MCIC, il a pour ambition de devenir un hub d'affaires pour les entreprises marocaines et régionales dans les technologies propres, et cela, en soutenant les entrepreneurs dans les filières vertes et en favorisant le transfert des technologies modernes. Ce centre a pour but de contribuer au développement de solutions d'affaires novatrices adaptées aux défis liés au changement climatique.