Grande mosquée d’Ispahan: Histoire et civilisation de l’Iran islamique

18/04/2022

La grande mosquée du Shah Abbas, située sur l’aile sud de la place Naqsh-e Jahan d’Ispahan est un des plus importants édifices construits à l’époque safavide, cristallisant le couronnement d’un millier d’années de constructions de mosquées en Iran.



Cette mosquée a été construite en 1641 par ordre du Shah Abbas au 24e anniversaire de son règne. La grande mosquée d’Ispahan, dite aussi mosquée du vendredi ou vieille mosquée, par opposition à la mosquée du Shah, a été édifiée à partir du Xe siècle dans la ville d’Ispahan. Beaucoup remaniée au cours du temps, et en particulier sous les Safavides, elle est reliée à la nouvelle ville via le Grand Bazar. La grande mosquée est l’une des architectures les plus complexes des arts de l’Islam.



Des fouilles archéologiques ont démontré que, dès la période Buyide, il existait une mosquée de plan hypostyle à l’emplacement actuel de l’édifice. Actuellement, la mosquée suit le plan iranien à quatre iwans, avec une salle de prière sous coupole, qui devait, à l’origine, être détachée de l’ensemble architectural.



Bordée d’arcades sur deux niveaux, elle est entourée d’une multitude de petites salles sous couplettes. Près de dix siècles d’architecture se côtoient dans cet édifice qui reprend l’évolution des styles de l’Iran islamique. En effet, on peut observer une collection des dynasties Seldjoukides aux Qadjars. Chacune d’elles a apporté sa pierre au monument.



À la fin du VIIIe siècle, une mosquée de type arabe fut construite sur le site d’un temple du feu sassanide. Puis vers 841, les Abbassides en corrigèrent la direction et durent en conséquence la reconstruire en partie. Par la suite, du Xe au XIIe siècles, on doit un travail important aux Seldjoukides pour les colonnes bouyides et les différents iwans.



Vinrent vers le XIVe siècle les Mozaffarides qui contribuèrent à la réalisation de la partie est, suivis des Timourides (XIVe-XVe siècle) et des Safavides (XVIeXVIIIe siècle) qui agrandirent la mosquée. Enfin, les Qadjars ont ajouté l’entrée principale de ce fameux sanctuaire.