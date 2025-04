Grande marche à Rabat pour soutenir le peuple palestinien

07/04/2025

La ville de Rabat a été, dimanche, le théâtre d’une grande marche, traduisant le soutien et la solidarité et du peuple marocain avec le peuple palestinien victime d’une agression israélienne ayant coûté la vie à des milliers d’âmes innocentes.



Cette marche qui a traversé les grands boulevards et artères de la capitale a connu la participation de dizaines de milliers de personnes représentant les différentes catégories politiques, sociales et syndicales. Une marche pacifique lors de laquelle les participants, brandissant les drapeaux marocains et palestiniens, ont dénoncé l’agression israélienne, appelant la communauté internationale à agir en vue de stopper ce massacre du 21ème siècle.



Cette marche dominicale est une preuve de plus faite pour rappeler l’engagement des Marocains, dans toutes leurs composantes, dans la défense de la cause palestinienne.