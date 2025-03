Grande efficacité de la diplomatie parallèle illustrée par l’USFP au Mexique

La Cause nationale au premier plan des rencontres entre le Premier secrétaire et des hommes politiques mexicains

07/03/2025

L'USFP poursuit son rayonnement sur la scène internationale et demeure une référence respectée au sein des grandes instances politiques mondiales. En ce mois de mars, un nouvel horizon s’ouvre en Amérique latine.



En effet, une délégation de l'USFP, composée du Premier secrétaire, Driss Lachguar, et de Machij El Karkri, membre du Bureau politique de l’USFP et coordinateur des relations extérieures avec les pays d'Amérique du Sud et d'Afrique, a pris part aux célébrations du 96e anniversaire de la fondation du Parti révolutionnaire institutionnel (PRI) au Mexique, formation dirigée par le sénateur Alejandro Moreno Cárdenas.



Cet événement a réuni plusieurs représentants de partis politiques d'Amérique latine ainsi que des organisations internationales d'orientation social-démocrate.

Dans son discours d'ouverture, le président du PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, s’est félicité des relations historiques entre les deux partis, soulignant l'importance de renforcer leur coopération sur des questions d'intérêt commun.



Il a également abordé la situation politique au Mexique, notamment à l'approche des échéances électorales. Il a insisté sur la nécessité de défendre les valeurs démocratiques et le pluralisme, face aux défis auxquels la démocratie est confrontée dans la région.

La cérémonie d'ouverture a été marquée par un hommage rendu à plusieurs dirigeants historiques et influents du parti mexicain, en reconnaissance de leurs parcours et sacrifices.



La participation de l'USFP à cet événement reflète la profondeur des relations entre les deux partis, ainsi que leur volonté commune de renforcer leur coopération bilatérale et de rapprocher leurs visions sur diverses questions, en particulier dans le cadre d'organisations multilatérales telles que l'Internationale socialiste et la Conférence permanente des partis politiques d'Amérique latine et des Caraïbes (COPPPAL), une organisation politique internationale qui rassemble 74 partis issus de 30 pays de la région.



Les deux partis partagent un engagement commun en faveur des valeurs universelles de démocratie, de justice sociale, d'égalité et de droits de l'Homme, ce qui constitue une base solide pour consolider leur partenariat stratégique aux niveaux partisan et international.

En intégrant la COPPPAL, en tant que membre associé, l’USFP adhère à une organisation qui lui confère un rôle stratégique au carrefour des relations entre l'Amérique latine, les Caraïbes, l'Afrique et le Moyen-Orient.



Présence internationale renforcée



Avec cette adhésion, l'USFP s'affirme comme un acteur incontournable au sein des grandes organisations socialistes mondiales. Son influence s'est déjà illustrée dans l'Internationale socialiste qui le considère comme un interlocuteur clé dans la région. En décembre 2024, l'USFP a joué un rôle central lors des réunions du Conseil de la présidence de l'IS à New York, organisées en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. Cette rencontre a réuni 80 partis de divers continents et plus de 250 participants, confirmant l'engagement de l'USFP dans les débats globaux.



Par ailleurs, les relations entre l'USFP et le PRI mexicain se sont considérablement intensifiées ces dernières années. Des échanges de visites ont eu lieu à plusieurs reprises, et l'USFP a marqué sa présence à des événements majeurs tels que le Forum Mena Latina et en tant qu'observateur international lors des élections mexicaines de mai 2023.

L'intégration de l'USFP à la COPPPAL marque une avancée majeure. Il devient ainsi le premier parti non latino-américain à obtenir une telle reconnaissance au sein de cette organisation. Cet exploit renforce son réseau et son influence dans les forums politiques continentaux et internationaux.



Au-delà de la COPPPAL, l'USFP a également consolidé son ancrage au sein de l'Alliance Progressiste, structure rassemblant 80 partis sociaux-démocrates et progressistes des cinq continents. Depuis son adhésion en mai 2013, l'USFP y joue un rôle actif, comme en témoigne son élection à la présidence de l'organisation lors du congrès tenu au Chili le 4 octobre 2024.



Une diplomatie partisane au service des causes nationales



Loin de se limiter à une présence formelle, l'USFP tire parti de ces engagements pour défendre bec et ongles les causes nationales sur la scène internationale, notamment la question du Sahara marocain.



En rejoignant la COPPPAL, comme il l'a fait avec l'IS ou l'Alliance Progressiste, l'USFP démontre une fois de plus son engagement à s'impliquer dans les espaces décisionnels internationaux, où il peut à la fois promouvoir ses valeurs et défendre les intérêts du Maroc. Son activisme diplomatique illustre une volonté claire: peser sur les orientations stratégiques et politiques à l'échelle mondiale, en s'appuyant sur un réseau de partis influents dans leurs pays respectifs.



H.T