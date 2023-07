Grand concert de l'Orchestre national des jeunes du Maroc

23/07/2023

L'Orchestre national des jeunes du Maroc (ONJM) a produit, jeudi soir au Théâtre Mohammed V de Rabat, un grand concert dans le cadre de la 7ème édition du projet "El Akademia Master class", placée sous la Présidence d'honneur de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem.



Lors de ce concert organisé par l'Institut académique des arts relevant de l'Académie du Royaume du Maroc, en coopération avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication - Département de la culture -, l'orchestre, qui comprend de jeunes musiciens de la Gendarmerie Royale, de la Garde Royale et des Forces Royales Air, a gratifié le public, venu nombreux assister à ce spectacle, de chefs-d'œuvre musicaux intemporels.



Le spectacle a également été marqué par la participation de membres de l'Opéra de Berlin et de musiciens en provenance d'Italie, d'Espagne, de France, des États-Unis d'Amérique, d'Argentine et du Venezuela, qui ont partagé leurs expériences avec des jeunes issus de 12 villes marocaines, en interprétant des pièces célèbres, dont le chef-d'œuvre "Sawt Al Hassan" de l'auteur-compositeur feu Fathallah Lamghari.



Le concert a également vu la participation de la chorale de l'artiste Mohamed Briouel, qui a offert au public une sélection d'œuvres puisées du patrimoine musical andalou et gharnati.



Dans une déclaration à la MAP, Monia Rizkallah, cheffe d'orchestre et première cheffe d'attaque à l’Opéra de Berlin, a indiqué que le concert a été marqué par la participation de musiciens de différents pays et confessions qui "ont partagé leur expérience artistique avec de jeunes artistes marocains talentueux".



Ce spectacle offre l'opportunité d'améliorer la communication entre les sociétés et la compréhension entre les peuples, mais aussi d'explorer des musiques d'origines différentes, a-t-elle considéré.



La septième édition du projet "El Akademia Master class" a bénéficié de la coopération de l'Académie du Royaume du Maroc, dont le siège à Rabat a accueilli une résidence artistique, des ateliers Master class organisés au cours de cette édition qui s'étale du 12 au 25 juillet, a-t-elle fait valoir, exprimant ses remerciements à l'Académie du Royaume du Maroc pour cette collaboration.



L'Orchestre national des jeunes du Maroc devrait produire deux autres concerts à Meknès (22 juillet) et à Ifrane (24 juillet).



Fondé par la Marocaine Monia Rizkallah, le projet "El Akademia Master class" vise à encourager les jeunes musiciens marocains talentueux et à valoriser leur professionnalisme par des échanges musicaux et sociaux avec des formateurs (musiciens expérimentés issus de grands orchestres internationaux) et de jeunes musiciens étrangers.



Fondatrice et présidente-directrice du projet "El Akademia Master class", Monia Rizkallah a débuté en France avec un parcours d’exception qui la mènera à Varsovie et Berlin pour devenir première cheffe d’attaque à l’Opéra de Berlin. Depuis, elle multiplie les participations aux plus grands orchestres internationaux et collabore avec des chanteurs d’opéra célèbres.



L'Institut académique des arts figure parmi les organes scientifiques de l'Académie du Royaume du Maroc, et ses missions consistent notamment à développer la création artistique, allouer l’attention aux arts et au patrimoine artistique marocain authentique, sous toutes ses formes, et à la diversité de ses composantes, œuvrer à le faire connaître et contribuer à sa préservation et à sa valorisation par tous les moyens disponibles.