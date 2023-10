Grand Prix SM le Roi MohammedVI deTbourida: La sorba du Moqaddem Oussama El Assri remporte la 3ème étape

20/10/2023

La sorba du Moqaddem Oussama El Assri, représentant la région Casablanca-Settat, a remporté, jeudi, la 3è étape du Grand Prix SM le Roi Mohammed VI de Tbourida, organisée dans le cadre de la 14è édition du Salon du cheval d'El Jadida (17-22 octobre).



La sorba dirigée par le Moqaddem Oussama El Assri a terminé l'étape en première position avec un total de 75.20 points, devant la sorba de Rachid El Yakout de la région Béni Mellal-Khénifra avec 73.10 points.

La 3è place est revenue à la sorba du Moqaddem Mohamed Sekkat de la région Rabat-Salé-Kénitra avec 72.20 points, tandis que la sorba du Moqaddem Abdellah Harit de la région Casablanca-Settat a occupé la 4è place avec 71.20 points.



Pour sa part, la sorba du Moqaddem Chakir Khoulali de la région de l'Oriental est arrivée cinquième avec 70.17 points.

Les deux premières étapes du Grand Prix SM le Roi Mohammed VI de Tbourida avaient été remportées respectivement par la sorba du Moqaddem Oussama El Assri et celle de Rachid El Yakout.

Les compétitions de la 6è édition du Grand Prix SM le Roi Mohammed VI de Tbourida devaient se poursuivre vendredi avec la 4è étape.



Cette édition connait la participation de 17 sorbas représentant les régions Guelmim-Oued Noun, Marrakech-Safi, Fès-Meknès, Laâyoune- Sakia El Hamra, Casablanca-Settat, Souss-Massa, Rabat-Salé-Kénitra, l'Oriental, Béni Mellal-Khénifra, Drâa-Tafilalet et Tanger-Tétouan-Al Hoceima.



Les sorbas sont notées selon des critères déterminés par les juges de la Fédération Royale marocaine des sports équestres, qui prennent en compte notamment les prestations des cavaliers en termes d'expression cinétique (Hadda), de discipline, de maniement habile des fusils et de synchronisation des tirs sous la houlette du Moqaddem.