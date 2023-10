Grand Prix SM le Roi MohammedVI de Tbourida Victoire de la sorba du Moqaddem Oussama El Assri

23/10/2023

La sorba dirigée par le Moqaddem Oussama El Assri a remporté samedi le Grand Prix SM le Roi Mohammed VI des arts équestres traditionnels "Tbourida", dans le cadre de la 14ème édition du Salon du cheval d'El Jadida.



La sorba d'Oussama El Assri, représentant la région de Casablanca-Settat, s'est adjugé le titre de cette 6è édition, organisée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, après avoir terminé à la première place avec un total de 434.40 points au terme de 5 jours de compétition.



Elle a devancé la sorba du Moqaddem Rachid El Yakout de la région Béni Mellal-Khénifra (431.98 points) et celle du Moqaddem Hamid Serfak de la région Marrakech-Safi (423.18 points).

Le titre de la 5è édition du Grand Prix SM le Roi Mohammed VI de Tbourida avait été décroché par la sorba du Moqaddem Dahmane Hasnaoui de la région de l'Oriental.



A l'issue de cette compétition, le président de la Fédération Royale marocaine des sports équestres (FRMSE), Moulay Abdellah Alaoui, a remis la Coupe du Grand Prix SM le Roi Mohammed VI de Tbourida au Moqaddem de la sorba gagnante, Oussama El Assri, ainsi que des récompenses aux sorbas ayant occupé les deuxième et troisième places, en présence du ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts, Mohamed Sadiki, et du ministre de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa.



La 6è édition du Grand Prix SM le Roi Mohammed VI de Tbourida a connu la participation de 17 sorbas représentant les régions Guelmim-Oued Noun, Marrakech-Safi, Fès-Meknès, Laâyoune-Sakia El Hamra, Casablanca-Settat, Souss-Massa, Rabat-Salé-Kénitra, l'Oriental, Béni Mellal-Khénifra, Drâa-Tafilalet et Tanger-Tétouan-Al Hoceima.



Les sorbas sont notées selon des critères déterminés par les juges de la Fédération Royale marocaine des sports équestres, qui prennent en compte notamment les prestations des cavaliers en termes d'expression cinétique (Hadda), de discipline, de maniement habile des fusils et de synchronisation des tirs sous la houlette du Moqaddem.