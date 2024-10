Grand Prix National "Green Bike": Achraf Doghmi et Salma Hariri sacrés champions

30/10/2024

Les cyclistes Achraf Doghmi du Kawkab de Marrakech et Salma Hariri du club "Abtal Safi" ont été sacrés champions de la deuxième édition du Grand Prix National "Green Bike" organisé dimanche à la commune de Deroua, en célébration du 49e anniversaire de la Marche Verte.



La deuxième place de cette compétition, organisée par l'Association "Green Bike Club" sous l'égide de la Fédération Royale marocaine de cyclisme et de la Ligue de la région Casablanca-Settat de cyclisme (CSC), est revenue au cycliste Aziz Choukri (Union sportive de Casablanca), tandis que la troisième place a été remportée par Nasr Eddine Maatouki (Club Cyclisme Nouvelle Génération de Larache).



Chez les dames, la deuxième place a été obtenue par Ikram Benjelouaja de l’Union sportive de Casablanca, tandis que Chaimaa Zekraoui du Wifak Tit Mellil s'est classée troisième.

Dans la catégorie des cadets-garçons, Marouane Kharbouchi du Kawkab de Marrakech a décroché la première place, suivi d’Ayoub Wasmih du Wifak Tit Mellil en deuxième position, et d’Amine Akouray (Kawkab de Marrakech) en troisième position.



Chez les cadets-filles, Imane Lamkhir du Club Jeunesse Souk Sebt a occupé la première position, suivie de Mariam Ben Aytouna (Club Jeunesse Souk Sebt), tandis qu'Imane Mzigh du Club d’Agadir de VTT a terminé troisième.



Cet événement sportif, organisé en partenariat avec la préfecture de la province de Berrechid et le conseil de la commune de Deroua, a réuni 140 participants représentant 34 associations sportives venues des différentes régions du Royaume.



La compétition s'est déroulée en deux phases : la première comprenait une course sur route de 97 km aller-retour entre Deroua et El Gara, réservée aux seniors, tandis que la deuxième phase consistait en un circuit fermé au centre de la commune de Deroua, destiné aux autres catégories.