Grand Prix Hassan II de tennis : Des joueurs de renom attendus à la 39ème édition

23/03/2025

La 39è édition du Grand Prix Hassan II de tennis, qui se déroulera du 31 mars au 6 avril prochain sur les courts du Royal Tennis Club de Marrakech (RTCMA), sera rehaussée par la participation des tennismen de renom pour une compétition intense sur terre battue, ont affirmé vendredi à la cité ocre, les organisateurs de ce tournoi.



Lors d'une conférence de presse destinée à jeter la lumière sur les derniers préparatifs pour cette manifestation sportive d'envergure, les organisateurs ont relevé que le Grand Prix Hassan II de tennis constitue une étape incontournable et un passage obligé vers des challenges prestigieux, dont rêvent tous les tennismen nationaux et internationaux.



S'exprimant à cette occasion, le directeur du tournoi, Hicham Arazi, a indiqué que ce tournoi, qui verra cette année la participation de stars de la discipline issues de plus de 25 pays, représente une véritable tradition d'excellence sportive et une fierté pour le Maroc.



Et de relever que cette année, le choix a été fait d'accorder exclusivement les "wildcards" aux joueurs marocains afin de leur offrir une opportunité unique de se mesurer à l'élite du tennis mondial, notant que le Grand Prix Hassan II représente un tremplin essentiel pour les jeunes talents marocains de la discipline.



Pour sa part, le président du RTCMA, Aziz Tifnouti, a souligné que le Royaume dispose de tous les atouts pour accueillir les grands événements sportifs, grâce notamment à ses infrastructures de qualité et une grande expertise en matière d’organisation.



Dans ce contexte, il a salué le choix de Marrakech, ville impériale et cosmopolite, pour accueillir de nouveau cet événement sportif, mettant en relief les infrastructures sportives et les structures d’hébergement touristique de haut niveau de la cité ocre.



Dans ce contexte, M. Tifnouti a assuré que toutes les dispositions ont été prises pour garantir le succès de cette prestigieuse manifestation, soulignant la mobilisation de tous les acteurs locaux pour faire de cet événement une grande fête du tennis.



Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Grand Prix Hassan II de tennis, seul tournoi ATP 250 en Afrique, réunit chaque année des joueurs de classe mondiale, qui s'affrontent pour décrocher ce titre prestigieux.



Ce tournoi est très attendu chaque année, non seulement pour les amoureux du tennis, mais également pour les joueurs qui souhaitent ajouter un titre prestigieux à leur palmarès.

A rappeler que la 38ème édition du Grand Prix Hassan II a été remportée par l'Italien Matteo Berrettini aux dépens de l'Espagnol Roberto Carballés Baena.