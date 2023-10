Grâce au Maroc, le Mondial est de retour en Afrique

06/10/2023

La Coupe du monde sera bientôt de retour en Afrique grâce au Royaume du Maroc qui a œuvré sans relâche pour avoir l’honneur d’organiser cette compétition sportive mondiale, a indiqué mercredi l’analyste sportif Phathisani Moyo.



"Cette consécration d'envergure est le couronnement logique du leadership et du soutien incessant de Sa Majesté le Roi Mohammed VI au sport en général et au football en particulier", a déclaré à la MAP M. Moyo, journaliste et spécialiste du contenu sportif au sein de la plateforme «SoccerNews24», soulignant que depuis l’organisation du Mondial de 2010 en Afrique du Sud, personne ne savait quand est-ce que cet évènement reviendra sur le sol africain.



Notant qu'il n’est pas surprenant que la candidature conjointe du Maroc-Espagne-Portugal ait été retenue à l'unanimité par la FIFA comme candidature unique pour l'organisation de la plus grande manifestation sportive dans le monde, l'analyste s'est félicité du fait que «toute l’Afrique célèbre aujourd’hui avec le Maroc cet important évènement».



«L'Afrique attendait avec impatience ce moment historique», s'est-il enorgueilli, relevant que «vingt-ans après le premier Mondial organisé en terre africaine, le Royaume mérite largement d’accueillir cet évènement grandiose, car il dispose certainement de tous les atouts qui lui permettront d’en assurer une réussite totale».



«Quiconque ayant eu l’opportunité de visiter le Maroc aurait constaté de visu les progrès réalisés durant les dernières années, avec des stades qui répondent aux standards internationaux, des infrastructures de transport très développées, ainsi que des structures hôtelières et hospitalières très modernes», a-t-il soutenu.



Il a, de même, rappelé que le Maroc a accumulé une grande expérience en matière d’organisation des événements sportifs majeurs, comme la Coupe d'Afrique des nations féminine de football, la finale de la Ligue des champions africains, la Coupe du monde des clubs, le Championnat d'Afrique des nations (CHAN), ainsi que la Coupe d'Afrique des nations (CAN) pour les U17 et U23.



L’analyste zimbabwéen a conclu que «ce qui est encore plus marquant dans le Royaume, c’est la qualité de son peuple réputé pour sa générosité, sa tolérance et son ouverture sur l’Afrique et le monde entier».