Grâce à la Vision éclairée de SM le Roi, le Maroc a fait un choix clair pour une gestion humanisée des frontières

François Reybet-Degat, représentant du UNHCR

01/02/2025

Grâce à la Vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Royaume du Maroc a fait un "choix clair" en faveur de la gestion humanisée des frontières, a affirmé, jeudi à Rabat, le Représentant du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) au Maroc, François Reybet-Degat.



Intervenant à l’ouverture d’une table ronde organisée par l’Observatoire national de la migration sous le thème "Gestion humanisée des frontières : de la gestion des vulnérabilités à l’impulsion des opportunités", M. Reybet-Degat a expliqué que le choix opéré par le Royaume a été décliné en 2013 dans le cadre de la Stratégie nationale d’immigration et d’asile (SNIA), "basée sur le droit et une approche profondément humaine de la mobilité".



"Il est fondamental de ne jamais perdre de vue ce choix qu'a fait le Maroc et cette fondation très solide qui se décline (...) dans la proposition de la gestion humanisée des frontières", a insisté le responsable onusien.

M. Reybet-Degat a soutenu que la SNIA est porteuse d'un "fort potentiel international, Nord-Sud, et d'une forte réverbération africaine"



Il a relevé, à cet égard, que le phénomène des mouvements migratoires mixtes reste extrêmement complexe, et concerne l'ensemble du pourtour nord-africain et l'Afrique subsaharienne, ajoutant que le Haut-Commissariat a, dans cette optique, adopté une politique de soutien à la protection et à l’assistance le long des routes migratoires, en étroite collaboration avec l'Organisation internationale pour les migrations.



La SNIA s’articule autour de quatre objectifs stratégiques, à savoir la facilitation de l’intégration des migrants, la mise à niveau du cadre réglementaire, la mise en place d’un cadre institutionnel adapté ainsi que la gestion des flux migratoires.



Cette table ronde connaît la participation d’un parterre d’experts et de responsables de plusieurs départements et organismes concernés par la question migratoire et la gestion des frontières, ainsi que des représentants d’organisations internationales et de missions diplomatiques.



Elle est marquée par des panels thématiques portant notamment sur le modèle marocain de la gestion humanisée des frontières, la protection des victimes vulnérables de la traite des êtres humains et des migrants aux frontières, le rôle de la société civile, et l’intelligence artificielle au service de la gestion des frontières.