Grâce à la Vision Royale, Rabat et Madrid avancent sur la voie d'une relation renouvelée

SPECIAL 23 ANS DE REGNE

30/07/2022

Grâce à une nouvelle doctrine diplomatique, portée par une Vision Royale novatrice, claire et holistique, le Maroc a su poser les jalons d’une relation renouvelée avec ses partenaires, fondée sur la confiance, le respect mutuel et l’ambition. Avec le voisin espagnol, l’appel généreux de SM le Roi Mohammed VI à inaugurer une étape inédite dans les relations entre les deux pays a donné une nouvelle impulsion au partenariat bilatéral. Une marche renouvelée s’est alors mise en place, puisant dans les principes de transparence, de dialogue permanent, de respect mutuel et de mise en œuvre des engagements et des accords conclus entre les deux pays.



La diplomatie royale, clé de voûte de la dynamique qui caractérise aujourd’hui les relations entre Rabat et Madrid, a donné plus de vigueur à la position du Royaume, qui a toujours été caractérisée par la clarté et l'équilibre, en particulier dans la conjoncture internationale actuelle.



Grâce à la vision diplomatique royale, agile, équilibrée et prospective, le Maroc et l’Espagne, conscients de l’importance stratégique des liens qui les unissent et des aspirations légitimes de leurs deux peuples à la paix, à la sécurité et à la prospérité, affichent une détermination à toute épreuve, pour surmonter les difficultés et nouer une relation exemplaire tournée vers l’avenir. Voisins, unis par leur situation géographique et leurs intérêts géopolitiques, économiques et sécuritaires, Rabat et Madrid avancent aujourd’hui sur la voie royale.



Répondre de manière commune aux défis actuels, mais aussi garantir un avenir prospère pour les deux peuples amis est le socle de la nouvelle étape inaugurée entre Rabat et Madrid, des voisins qui partagent un potentiel immense de développement et qui ne cessent d’œuvrer pour donner à leur coopération une dimension plus solidaire et plus complémentaire, notamment en temps de difficultés.



Dans cet esprit, les deux pays travaillent conjointement, depuis la visite du président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, au Maroc en avril dernier, pour concrétiser leur feuille de route durable et ambitieuse.



La visite, effectuée à l’invitation de SM le Roi, a constitué un moment important pour consolider cette feuille de route et définir les priorités de la prochaine Réunion de Haut Niveau (RHN) devant se tenir avant la fin de l'année en cours.