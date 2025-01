Grüne Woche de Berlin: 310.000 visiteurs en dix jours

28/01/2025

Le pavillon marocain a rassemblé 21 exposants

représentant 39 coopératives issues des 12 régions du Royaume

La 89e édition de la Semaine verte de Berlin (Grüne Woche) a baissé le rideau dimanche, au terme de dix jours de travaux qui ont vu affluer sur ce Salon international de l’agriculture et de l’alimentation, 310.000 visiteurs, "un succès qui dépasse les attentes".La "Grüne Woche" (17 - 26 janvier) a enregistré ainsi une hausse de 13% du nombre des visiteurs par rapport à 2024, précisent les organisateurs.Elle a été l’occasion pour les représentants des mondes de la politique, de l’économie, des sciences et des médias, de débattre de plusieurs questions urgentes dans le monde en relation avec l’agriculture durable, la sécurité alimentaire, les innovations technologiques, les dernières tendances alimentaires...etc, rapporte la MAP.Le Maroc a pris part à cette messe internationale, qui a réuni cette année plus de 1.500 exposants venus d’une soixantaine de pays, par un pavillon inauguré par le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari, accompagné de son homologue allemand, Cem Özdemir.Le pavillon marocain a rassemblé 21 exposants représentant 39 coopératives issues des 12 régions du Royaume, et a proposé des produits typiquement marocains tels que l’huile d’argan et ses dérivés, l’huile d’olive, le safran, les dattes, ainsi que des plantes aromatiques et médicinales.M. Bouari a également pris part à la conférence ministérielle du 17e Forum mondial pour l'alimentation et l'agriculture (GFFA), tenu en marge de la "Grüne Woche" de Berlin, sous le thème "Concevoir une bioéconomie durable". Le GFFA-2025, qui a vu la participation de plus de 60 ministres de l’Agriculture, s’est tenu dans un contexte marqué notamment par les crises climatiques, sanitaires et géopolitiques, qui menacent la sécurité alimentaire mondiale.Le Semaine verte de Berlin a également été une occasion pour la création d’un groupe de travail Maroc-Allemagne pour une coopération plus étroite dans les domaines de l'alimentation et de l'agriculture.M. Bouari et son homologue allemand ont signé, à cette occasion, la déclaration conjointe portant création de ce Groupe de travail, qui a pour objectif de lancer une plateforme structurée destinée à renforcer une coopération déjà existante, intensifier les échanges entre les deux pays, consolider les partenariats en cours et offrir un cadre institutionnel permettant de débattre régulièrement des enjeux et préoccupations actuels.Le groupe de travail Maroc-Allemagne ambitionne également de promouvoir des approches collaboratives et durables dans les domaines de la sécurité alimentaire, de la gestion efficace des ressources naturelles et de la résilience des systèmes agricoles face aux défis globaux.La prochaine édition de la "Grüne Woche" aura lieu du 16 au 25 janvier 2026 à Messe-Berlin. Elle sera l'occasion de célébrer le centenaire de ce Salon qui s'est affirmé au fil des ans comme une référence internationale dans le domaine de l'agriculture et de l'alimentation.