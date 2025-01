Grüne Woche: Le pavillon du Maroc, un écrin d’hospitalité et d’exotisme au cœur de Berlin

23/01/2025

Inutile de chercher longtemps pour apercevoir le pavillon du Maroc dans les 160.000 m2 du Parc des expositions de Berlin, qui accueille l’un des plus grands salons de l’agriculture au monde, la Semaine verte de Berlin (Grüne Woche), tant l’installation est impressionnante.



Dès l’arrivée au Hall 18, situé à l'entrée principale de cette institution berlinoise, les couleurs nationales s’affichent partout, accompagnées de l’inscription “Marokko, Königreich der Genüsse” (littéralement : Maroc, Royaume des délices).



Erigé sur 623 m2, le pavillon du Maroc, l’un des plus imposants de ce rendez-vous mondial de l'agriculture, séduit non seulement par ses couleurs vives et ses saveurs raffinées, mais aussi par ses activités et animations folkloriques, qui reflètent si bien la richesse et la diversité culturelle du pays.



Tout au long de la première journée de la Semaine verte (17-26 janvier), marquée par l’inauguration du pavillon marocain par le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari, accompagné de son homologue allemand, Cem Özdemir, les visiteurs ont été bercés par les chants traditionnels populaires marocains.



Le groupe de chanteurs, composé de Marocains issus de la diaspora, a enflammé le Hall 18 au rythme des mélodies festives du répertoire national. Tel un véritable concert, exposants et visiteurs de la Grüne Woche, venus de divers horizons et pays, ont afflué en masse vers le pavillon marocain.



Certains filmaient pour immortaliser ces moments uniques qu’ils découvraient pour la première fois, tandis que d'autres, improvisant des pas de danse, se laissaient emporter par les rythmes de la musique, mais tous partageaient une joie palpable, émerveillés par la vitalité des célébrations marocaines et leur capacité à réunir les foules. Il n’aura fallu qu’une demi-journée après l’inauguration pour que le Hall 18 troque son nom pour le “hall du pavillon marocain”, porté par l’enthousiasme des visiteurs.



Séduits par la convivialité qui y règne, où thés, gâteaux et autres mets sont offerts, les visiteurs se sont passés le mot, certains allant jusqu'à quitter leurs stands pour découvrir par eux-mêmes la magie qui s'y passe. Si le pavillon marocain, conçu par Morocco Foodex, stimule l’odorat des visiteurs avec les senteurs de ses produits bio, enchante leur ouïe avec les rythmes vibrants de sa musique et éblouit leur regard par l’éclat de ses couleurs vives, il fait aussi le bonheur des coopératives marocaines, venues saisir l’opportunité de conclure des contrats d’exportation pour leurs produits.



Entourant le pavillon du Maroc, 21 stands d’exposants représentant 39 coopératives issues des 12 régions du Royaume proposent des produits aussi authentiques qu’emblématiques du terroir national, tels que l’huile d’argan et ses dérivés, l’huile d’olive, le safran, les dattes, ainsi que des plantes aromatiques et médicinales. Sanaa Kouffass, présidente d’une coopérative féminine spécialisée dans la production d’huile d’argan, s’est dite fière de participer à cet événement.



Bien que ce ne soit pas sa première expérience internationale, il s'agit de sa première participation à la Grüne Woche, une opportunité qui contribue à garantir la pérennité de sa coopérative employant 32 salariés, dont 30 femmes et 2 hommes, a-t-elle confié à la MAP.



La coopérative, basée dans la région d’Essaouira, a déjà franchi un cap important, exportant à l’international vers plusieurs pays d’Europe, les Etats-Unis et la Chine, sous différentes formes, qu’il s’agisse de produits conditionnés, de vrac ou de marques blanches pour des clients disposant de leur propre branding.



De son côté, Rayane Leknani, présidente d’une coopérative d’huile d’olive située dans la région d’Oujda et employant 12 personnes (6 hommes et 6 femmes), fait pour la première fois l’expérience d’une exposition internationale, après avoir participé à de nombreux salons nationaux. Pour cette jeune femme, la Grüne Woche représente une opportunité majeure pour promouvoir ses produits et envisager leur exportation, un objectif stratégique qu’elle poursuit depuis le début.



Les provinces du sud du Royaume sont fièrement mises en valeur à Berlin par la coopérative de Salka Terrouzi. Fondée en 2010, cette coopérative composée de cinq femmes, fait partie d’une fédération regroupant sept coopératives de la région de Dakhla-Oued Ed-Dahab.



Salka Terrouzi, qui participe pour la deuxième fois à la Grüne Woche de Berlin, exprime sa gratitude pour le précieux soutien des autorités publiques marocaines aux coopératives, un appui qui l’accompagne dans la promotion de son couscous 100% bio et sans conservateurs sur les marchés internationaux.



Ancien commerçant à la retraite, Mohamed El Khamis a, lui, une autre ambition en participant à ce salon agricole: relancer la coopérative qu’il a fondée au profit des femmes de sa région, Taliouine. Cette coopérative, dont il gère les affaires administratives, a été fortement impactée par le puissant séisme d’Al-Haouz. “Malgré cette épreuve difficile, nous reprenons notre activité avec détermination, soutenus par les efforts de l’État”, a-t-il déclaré à la MAP.



Spécialisée dans l’ail de son terroir, la coopérative s’efforce de valoriser cette denrée en soutenant les femmes qui, auparavant, la vendaient à bas prix au souk. En réunissant ces femmes au sein de la coopérative, l’ail est désormais transformé pour lui conférer une plus grande valeur ajoutée. Par ailleurs, au fil de la journée, d’autres acteurs participent également à animer cette mosaïque vivante qu’est le pavillon du Maroc.



Ce sont ces dizaines de jeunes, pour la plupart des binationaux, qui contribuent avec détermination à la réussite de cet événement, dans le but d'en faire un souvenir inoubliable, dans la continuité des neuf éditions précédentes où le Maroc a marqué les esprits sans laisser personne indifférent.



Au pavillon du Maroc à la Grüne Woche, des âmes se rencontrent, des histoires se racontent, des liens se tissent, et l’héritage civilisationnel millénaire du Royaume se transmet, par sa culture, sa tradition et ses valeurs humaines. La Grüne Woche baissera le rideau le 26 janvier, mais tout laisse à penser que l’aventure internationale du terroir marocain a encore de beaux jours devant elle !