Gouvernance des EEP : Lancement de la Charte de gouvernance du label GUIDE

22/05/2025

La Charte de gouvernance du label GUIDE – Governance Upgrading Initiative for Development and Excellence – premier dispositif national en matière de gouvernance des établissements et entreprises publics (EEP), inspiré des standards internationaux, a été lancée, mardi à Rabat, par l'Agence nationale de gestion stratégique des participations de l'Etat et de suivi des performances des établissements et entreprises publics (ANGSPE).



Lancée en marge du séminaire de haut niveau consacré à la présentation des lignes directrices révisées de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur la gouvernance des entreprises publiques, cette charte constitue le référentiel pour la labellisation des EEP en matière de gouvernance.



Elle s'inscrit dans le projet de promotion des bonnes pratiques de gouvernance lancé par l'Agence en septembre 2024, et définit les axes et principes d'action que les EEP sont invités à déployer.



Inspirée des lignes directrices de l'OCDE, ladite charte s'articule autour de quatre axes fondamentaux, à savoir "Gouvernance stratégique et efficacité des organes de gouvernance", "Contrôle interne et gestion des risques", "Respect des droits des actionnaires" et "Intégration proactive de la durabilité (ESG)", rapporte la MAP.



Elle traduit la volonté claire d'alignement avec les standards internationaux, tout en répondant aux spécificités du contexte marocain. Son volet "Durabilité", qui en constitue une composante inédite centrale, vient directement refléter les recommandations de l'OCDE.



Intervenant à cette occasion, le directeur général de l'ANGSPE, Abdellatif Zaghnoun, a indiqué que ce référentiel formalise quatre axes et douze principes d'action, définissant un cadre agile dont les EEP sont invités à déployer les dispositions, chacun dans le contexte de son secteur d'activité.



"La charte de gouvernance a vocation à valoriser les entités publiques qui s'engagent de manière exemplaire en faveur de la transparence, de l'intégrité et de l'amélioration continue en matière de gouvernance", a expliqué M. Zaghnoun.



Cette Charte, a-t-il poursuivi, intègre les orientations des lignes directrices de l'OCDE, en donnant une place importante, par exemple, à l'axe "Durabilité".



En marge de ce séminaire, une convention a été signée par le Club des femmes administratrices d'entreprises et l'ANGSPE, respectivement représentés par Samira Khamlichi, présidente du CFA Maroc et M. Zaghnoun.



Ce partenariat porte principalement sur la promotion de la parité au niveau des organes de gouvernance des EEP relevant du périmètre de l'ANGSPE. Il prévoit en outre l'organisation conjointe d'événements et de séminaires axés sur les thématiques de la gouvernance.



Le séminaire a réuni des représentants de départements ministériels et d'institutions publiques, des dirigeants d'EEP, d'organisations internationales et du secteur privé, ainsi que des personnalités du monde académique.



Il marque une étape significative dans la convergence des pratiques de gouvernance publique au Maroc avec les standards internationaux, et inaugure un dialogue renouvelé entre l'Etat actionnaire, les EEP et leurs parties prenantes.



Le ministère de l'Economie et des Finances, l'ANGSPE et l'OCDE réaffirment à cette occasion leur engagement commun à promouvoir une gouvernance des EEP plus responsable, plus performante et tournée vers l'avenir.