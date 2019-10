Gormaz et Benchekroun s ’ adjugent le tournoi international de tennis "Riad 21 "

27/10/2019 Libé

L' Espagnole Leyre Romero Gormaz s'est adjugé samedi le titre de la 18è édition du Tournoi international de tennis ITF juniors "Riad 21", qui s'est tenue à Rabat du 19 au 26 octobre. L'Espagnole a remporté le titre en prenant le meilleur sur la tenante du titre, la Marocaine Sara Akir (N.244 mondiale) sur le score de 6- 3, 7-6 (7-3). Akid s'est qualifiée à la finale à l'issue de sa victoire en demifinale face à l'Algérienne Ines Bekrar (N. 431) (6-4, 2-6, 6-4), tandis que Romero Gormaz (N. 392) a atteint la finale en écartant en demi-finale la Britannique Ranah Akua Stoiber en deux sets (6-2, 6-2). Plus tôt dans la journée, le Marocain Aissa Benchekroun a remporté le titre de la compétition grâce à sa victoire face au Britannique Harry Lazell 6-0, 6-7(4/7), 6-1. Benchekroun (N.468) a atteint la finale après avoir pris le meilleur sur le Portugais Pedro Araujo (N. 475) en trois sets (6-4, 4-6, 7-5). Vendredi, le duo espagnol Claudia De Las Heras Armenteras et Leyre Romero Gormaz a remporté le titre de la compétition dans la catégorie dames, tandis que le duo composé du Mauricien Christopher Fok Kow et du Mozambicain Bruno Nhavene s'est adjugé le titre dans la catégorie messieurs. Les deux Espagnoles ont décroché le titre après leur victoire en finale face au duo composé de la Marocaine Salma Loudiyi et de l'Algérienne Ines Bekrar en 6-2, 2-6, (10-8). Pour leur part, Fok Kow et Nhavene se sont offert le titre de la compétition en venant à bout en finale du duo composé du Portugais Pedro Araujo et du Britannique Harry Lazell sur le score de 6-2, 6- 3. Organisé par le Riad Club Rabat sousl'égide de la Fédération internationale de tennis et de la Fédération Royale marocaine de tennis, ce grand événement sportif a connu la participation de plus de 120 joueurs et joueuses représentant plus de 30 pays notamment l'Algérie, l'Allemagne, le Cameroun, l'Espagne, la France, le Japon, Maurice, la Namibie, les Philippines, la Russie, la Tunisie, et le Maroc. Parmi les participants il y avait l'Espagnol Pablo Alemany (N.302) qui a remporté récemment le Tournoi international juniors organisé par le Racing de Casablanca, ainsi que le Mozambicain Bruno Nhavene (N. 367), le Portugais Pedro Araujo (N. 475) et le Namibien Van Schalkwyk (N. 520). Le vainqueur de ce tournoi de quatrième niveau a glané 60 points dans le classement mondial tandis que le finaliste a empoché un total de 36 points.