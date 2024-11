Golf féminin: Taghazout à l’heure du All Africa Challenge Trophy

28/11/2024

Le coup d'envoi de la 16ème édition du All Africa Challenge Trophy de golf féminin, a été donné mercredi au Tazegzout golf à Taghazout près d'Agadir.



Organisée par la Fédération royale marocaine de golf (FRMG), cette compétition biennale emblématique qui se déroule sur trois jours sous la formule de 54 trous en stroke-play, connaît la participation d’équipes issues de plusieurs pays, à savoir le Maroc, l'Afrique du Sud, l'Angola, le Botswana, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, l'Egypte, le Gabon, le Ghana, l'Ile Maurice, le Kenya, la Namibie, le Nigeria, le Rwanda, la Tanzanie, le Togo, la Tunisie, l'Uganda, la Zambie et le Zimbabwe.



Les équipes participantes à cette compétition, dont la première édition s’est déroulée en 1992, sont composées de trois joueuses amateures sous la houlette d’un entraîneur ou d’un capitaine d’équipe pour décrocher le titre en individuel et par équipes.



Pour sa 4ème participation, l’équipe marocaine est composée de la jeune étoile montante du golf marocain Sofia Cherif Essakali. Agée de 15 ans, la Championne arabe et auteure de deux cuts lors de la Coupe Lalla Meryem de golf, sera accompagnée de Nadia Sanz Ouezzani et Rim Imni, ayant bénéficié du programme fédéral "Road To The Tour" qui soutient le développement des jeunes talents.



La golfeuse marocaine Intissar Rich avait remporté le titre de la précédente édition en individuel qui s’est déroulée à Dar Es Salam en Tanzanie en 2022, tandis que l’équipe nationale est arrivée deuxième de la compétition par équipes.