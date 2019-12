Globe Soccer Awards 2019 : Hakimi et Hamdallah sacrés

31/12/2019

Les footballeurs marocains Abderrazak Hamdallah, attaquant du club saoudien d'Al-Nasr et Ashraf Hakimi, sociétaire de la formation allemande de Borussia Dortmund, ont remporté, respectivement, les prix de meilleur joueur et meilleur jeune joueur arabes lors de la 11e édition de Globe Soccer Awards.

L'annonce des vainqueurs des prix de ce trophée a eu lieu lors d'une cérémonie organisée dimanche soir à Jumeirah dans l'émirat de Dubaï.

Le Portugais Cristiano Ronaldo (Juventus de Turin/Italie), a remporté le prix de meilleur joueur en 2019, alors que l'entraîneur allemand de Liverpool, Jurgen Klopp a été sacré meilleur entraîneur.

Le prix du meilleur gardien de but au monde a été décroché par le Brésilien Alison Baker (Liverpool/Angleterre), tandis que l'Ajax Amsterdam (Pays-Bas), et Benfica (Portugal) ont partagé le prix de la meilleure académie de football.

Ryan Giggs, ancien joueur de Manchester United a remporté le prix de la meilleure carrière, le club de Manchester City a été sacré meilleur partenaire sportif et le portugais Jorge Mendes a été désigné meilleur agent de joueurs.