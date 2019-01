“Glass” toujours au sommet du box-office

30/01/2019

"Glass", dernier volet de la trilogie de super-héros réalisée par M. Night Shyamalan, est resté largement en tête du box-office nord-américain pour sa seconde semaine d'exploitation, selon les chiffres définitifs publiés lundi par la société spécialisée Exhibitor Relations. Le film réunit les trois héros croisés dans les films "Incassable" (2000) et "Split" (2016), pour un affrontement final qui joue avec les notions de bien et de mal, une thématique récurrente ces dernières années, vue également chez Marvel et DC. "Glass" a enregistré 18,9 millions de dollars de recettes durant le week-end, ce qui porte son total à 73,4 millions depuis sa sortie, il y a onze jours.

A bonne distance, mais bien accroché à la deuxième place, "The Upside", adaptation du film-phénomène français "Intouchables", continue son beau parcours inattendu, avec 11,9 millions de dollars de recettes de vendredi à dimanche, et 62,8 millions en trois semaines. Comme la semaine dernière, "Aquaman" complète le podium, avec 7,3 millions de dollars de billets vendus aux Etats-Unis et au Canada, et 316,5 millions en six semaines.

Immédiatement derrière se glisse "Alex, le destin d'un roi", film inspiré de la légende du roi Arthur, dans lequel un jeune collégien britannique découvre la fameuse épée Excalibur et tente de sauver l'humanité.

Bien reçu par la critique, ce long-métrage a glané 7,2 millions de dollars au box-office nord-américain ce week-end pour sa sortie dans les salles. Nommé aux Oscars, le film d'animation "Spider-Man: New Generation" reste calé à la cinquième place, avec 6,1 millions de dollars de recettes et 169 depuis sa sortie.