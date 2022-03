Gisement de Tendrara: L'ONHYM signe un accord avec Sound Energy pour un raccordement au GME

17/03/2022

Un accord a été signé entre Sound Energy et l'Office national des hydrocarbures et des mines (ONHYM) pour l'interconnexion du futur gazoduc reliant Tendrara au gazoduc Maghreb-Europe (GME), apprend-on mardi auprès de l’office. En vertu de cet accord qui s'inscrit dans le cadre du développement du gisement de Tendrara, l’ONHYM, propriétaire et exploitant du gazoduc Maghreb-Europe, permettra le raccordement de la concession de production de Tendrara au GME, via un nouveau gazoduc qui sera construit sur 120 km, précise-t-on de même source. Un protocole d'accord relatif à la vente du gaz naturel issu de la concession Tendrara avait été signé, en octobre 2019, entre l'Office national de l’électricité et de l'eau potable (ONEE) et la société Sound Energy Morroco East Limited. Ce protocole d'accord, qui porte sur les conditions principales du contrat de vente du gaz naturel par Sound Energy à l'ONEE pour alimenter ses centrales électriques, est venu couronner une série de négociations entre les différents partenaires.