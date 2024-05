Gilbert F.Houngbo : La justice sociale, tributaire d’un accès équitable aux opportunités

09/05/2024

La justice sociale est tributaire d’un accès équitable aux opportunités, particulièrement dans le marché de l’emploi, a affirmé, mercredi à Rabat, le directeur général de l’Organisation internationale du travail (OIT), Gilbert F. Houngbo.



Dans un monde en constante mutation, l’accès équitable aux opportunités est nécessaire pour lutter contre les écarts sociaux, a souligné M. Houngbo, qui s’exprimait dans le cadre d'une table ronde de haut niveau organisée à l'Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), autour du thème "La justice sociale et les mutations du marché du travail".



Soulignant que "la pauvreté, où qu'elle soit, est une menace pour la prospérité, où qu'elle soit", le directeur général de l’OIT a mis en garde contre ces écarts qui se creusent de plus en plus, aussi bien dans les pays qu’entre eux et contre lesquels il faut lutter.



Par ailleurs, la garantie de cet accès équitable aux opportunités ne va pas à l’encontre du développement, mais le renforce en ce sens qu'un tel accès promeut la stabilité, laquelle est indissociable à la justice sociale, a-t-il assuré, affirmant que la croissance économique et le respect de la dignité ne sont pas mutuellement exclusifs.



Relevant la pertinence de la thématique retenue pour cette rencontre, le ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, a, pour sa part, souligné le rôle pionnier du Maroc en matière de justice sociale, à la lumière des mutations que connaît le marché du travail.



Le Royaume est engagé dans une politique menée sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, qui assoit les bases de la transformation de la société autour du dialogue social et de politiques de l’emploi axées sur la justice sociale, a-t-il indiqué.



"Tous les chiffres présentés pour l’expérience marocaine démontrent, encore une fois, que le Maroc est à même de servir d'exemple, au niveau du Bureau international du travail et de l’OIT, pour inspirer un certain nombre de pays", a poursuivi le ministre qui a mis en exergue les réformes entreprises par le Royaume dans divers domaines pour renforcer la trame de l’Etat social.



De son côté, Larabi Jaidi, Senior Fellow au Policy Center for the New South, a passé en revue les différentes problématiques que connaît le marché du travail, citant à titre d'exemple les inégalités homme-femme, la discrimination et la faiblesse des revenus.



Au vu des grands chocs que connaît l’économie mondiale, d'autres défis viennent s'ajouter à cela, dont la décarbonation du marché international et l’émergence de l’intelligence artificielle, a-t-il ajouté, soulignant l'impératif de renouveler les compétences et les capacités afin d'absorber ces chocs et créer des emplois décents et dignes pour l’ensemble des populations.



Organisée par le Policy Center for the New South, en partenariat avec le ministère de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, cette rencontre d’envergure internationale a réuni d’éminents chercheurs, universitaires et acteurs du monde économique et social, afin d'explorer les tendances émergentes du marché du travail, de matérialiser les politiques sociales et de mettre en lumière les défis et opportunités qui en découlent.