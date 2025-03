Gianni Infantino : Un spectacle à la mi-temps prévu en finale du Mondial 2026

07/03/2025

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a annoncé, mercredi, la tenue "du tout premier spectacle" à la mi-temps de la finale du Mondial-2026 à la manière du SuperBowl.



"(...). Ce sera un moment historique pour la Coupe du monde et un spectacle digne du plus grand événement sportif du monde", a-t-il souligné sur son compte Instagram.



En septembre 2024 à New York, lorsque la FIFA avait dévoilé les stades retenus pour le Mondial des clubs qui se tiendra cet été aux Etats-Unis, Gianni Infantino avait déjà parlé d'un spectacle inédit à la mi-temps de la finale de la compétition.