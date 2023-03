Gianni Infantino: L'élargissement de la participation des sélections africaines au Mondial contribuera au développement du football dans le continent

17/03/2023

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a affirmé, jeudi à Kigali, que l’élargissement de la participation des sélections nationales africaines aux phases finales de la Coupe du monde contribuera au développement du football africain et donnera plus d'opportunités aux talents dans le continent.



M. Infantino qui s’exprimait lors d'une conférence de presse à l'occasion de sa réélection pour un troisième mandat à la tête de la FIFA lors du Congrès de l’Instance, tenu dans la capitale rwandaise, a souligné que la FIFA a décidé de porter à 9 le nombre de places réservées aux équipes africaines au Mondial 2026 et d'augmenter le nombre des équipes féminines lors de la Coupe du monde 2023, relevant que ces décisions offrent plus d'opportunités aux talents du football dans le continent.



"J'adore le football africain (...) et je crois que l'Afrique regorge d'énormes talents footballistiques, nous œuvrons donc avec le responsable du système de développement du football dans le monde au sein de la FIFA, Arsène Wenger, et des pays africains qui ne disposent pas de capacités comme les pays européens ou les pays développés, dans le but d'offrir plus d'opportunités aux talents du football dont regorge le continent", a ajouté le président de la FIFA.



M. Infantino a noté que l’élargissement de la participation des sélections africaines aux phases finales de la Coupe du monde, en plus du lancement par la FIFA d'un programme visant à développer des compétitions continentales pour les groupes d'âge au cours des quatre prochaines années, auront un grand impact sur l'avenir du football africain et aideront de nombreux jeunes joueurs à perfectionner leurs talents.



"Je suis convaincu que nous allons réaliser des résultats prometteurs dans un proche avenir (...) Nous avons vu l'équipe nationale marocaine atteindre les demi-finales de la dernière Coupe du monde, et voyons si une équipe africaine est en mesure de remporter la Coupe du monde dans les années à venir", a-t-il souligné.



D’autre part, M. Infantino a exprimé sa fierté après sa réélection à la tête de la FIFA, soulignant que plus de «200 fédérations membres de la FIFA estiment que nous avons fait du bon travail ces dernières années et que nous ferons de même lors de ce nouveau mandat de quatre ans sur la base du programme que j'ai présenté aujourd'hui et qui a été approuvé à la majorité".



M. Infantino s'est également arrêté sur les critiques, qu'il a qualifiées d'"injustifiées", contre la FIFA et son président par les médias, appelant les journalistes à être objectifs dans le traitement des questions liées aux compétitions sous l’égide de la FIFA. Le président de la FIFA a conclu en soulignant que la prochaine Coupe du monde féminine prévue cette année en Australie et en Nouvelle-Zélande devra être une fête du football féminin et une occasion pour diffuser des messages positifs.



Le 73ème Congrès de la FIFA a réélu dans la matinée Gianni Infantino pour un troisième mandat de 4 ans à la présidence de la FIFA.



Gianni Infantino, sans concurrent, a été élu à la présidence de la FIFA par acclamation lors du 73e Congrès de l'instance qui a réuni dans la capitale rwandaise les 211 fédérations membres, dont la Fédération Royale marocaine de football.