Ghadfi Mahmoud Oussama “Les intermittents du spectacle ont énormément souffert”

13/08/2021

Si vous avez l’impression que Ghadfi Mahmoud Oussama vous prend de haut, ne vous méprenez pas. Il ne s’agit en aucun cas d’arrogance et encore moins de condescendance. Au vrai, c’est juste parce que le comédien de 38 ans est l’un des plus grands (1m94) de la scène cinématographique et théâtrale marocaine. Cet amateur d’arts martiaux, d'échecs et d’équitation, porte un regard pertinent sur l’évolution du métier d'intermittent du spectacle.

Trois fois lauréat du prix de la meilleure interprétation, Ghadfi Mahmoud Oussama ne cache pas qu’il a souffert en cette période de pandémie, comme l’ensemble des comédiens et techniciens. Mais sa capacité de résilience lui a permis de passer outre. Pour lui, c’est une manière de ne pas se laisser engloutir par la sinistrose ambiante, avec pour atout principal, un optimisme à toute épreuve. Pourtant, il en a vécu des épreuves. Plus ou moins douloureuse.

Mais après 20 ans de carrière, Ghadfi n'en garde que les bons souvenirs, écartant les contrariétés et les démons du passé. Un passé qui aurait pu le mener vers d’autres chemins plus académiques et scientifiques, alors qu’il s’était inscrit en première année de science et physique à la faculté, avant de tout laisser tomber pour réaliser son rêve de devenir comédien.



D’abord en apprenant les rouages du métier à l’Institut supérieur d'art dramatique et d'animation culturelle (I.S.A.D.A.C), avant d’entamer des études d'audiovisuel en caméra afin d’avoir une vision globale de ce qui l’attend une fois sa carrière entamée. Une carrière qui l’aura mené à côtoyer les plus grands acteurs, dont Hassan El Fad sur le tournage d’El Fad Tv, mais aussi d’avoir un avis avisé sur les manquements et les divers freins qui empêchent le développement du théâtre et du cinéma dans le pays.

Libé : Ces derniers mois, avez-vous eu plus peur du virus que de l'incertitude économique qui plane au-dessus du secteur artistique ?



Ghadfi Mahmoud Oussama : Depuis que j’ai commencé à travailler dans ce milieu, j’ai appris que les moyens de subsistance sont entre les mains du bon Dieu. Mais c’est vrai que la période a été très difficile pour bon nombre de citoyennes et citoyens de manière générale et d'artistes en particulier. Pour ma part, j’ai travaillé en tant que doubleur pour des films. Donc je n’ai pas trop à me plaindre.



A vous entendre, on croirait qu’au fond la situation sanitaire et les restrictions liées aux activités artistiques n’ont pas eu un immense impact ?

Si, il y a eu un impact. Heureusement que j’ai eu le doublage comme bouée de sauvetage. Car je n’ai aucun avantage social qui me permet de profiter des aides gouvernementales. Donc au final, j’étais bien content de travailler dans le doublage sinon ça aurait été un désastre, comme l’ont vécu beaucoup de mes collègues.



En tant que free-lances, nous devons travailler un maximum, mais en l’absence des tournages des films et des spectacles, les intermittents du spectacle ont énormément souffert. D’autant que les dépenses sont restées les mêmes. Et notamment l'Aïd Al Adha. Sans oublier le ministère de la Culture qui a traîné pour payer ce qu’il devait aux troupes théâtrales.



Pouvez-vous nous en dire plus ?

Le ministère a signé avec plusieurs troupes théâtrales pour quatre représentations. Quatre seulement, depuis le début de la pandémie jusqu'à maintenant. Chaque comédien devait percevoir 2500 dhs par spectacle. Soit un total de 10.000 dhs. Mais cela fait deux ans que l’on attend et on n’a toujours pas vu la couleur de cet argent. Heureusement que les royalties ont permis d’alléger la gravité de la situation financière des comédiens. Puisque désormais, à chaque rediffusion d’une série ou d’un téléfilm, les acteurs et réalisateurs reçoivent une rétribution financière.



Comment avez-vous ressenti la polémique née des aides gouvernementales accordées aux artistes?

Malheureusement, ceux qui ont été critiques à cet égard, n’ont aucune idée de la situation précaire des intermittents du spectacle. C’est la raison pour laquelle j’ai été attristé par la polémique, mais je n’y ai pas accordé plus d’attention que cela.



Pour en revenir au doublage, depuis quand a-t-il commencé à se développer au Maroc ?

Le doublage a vraiment été lancé en 2007. Puis petit à petit, il a évolué au gré des avancées technologiques. En plus, artistiquement, les acteurs ont également progressé au niveau du jeu et du timing. Car ce n’est pas un métier facile. Il faut de l’expérience et un certain savoir-faire pour réussir son doublage.



Que pensez-vous de l’instauration du pass vaccinal pour relancer le secteur artistique ?

Je ne suis pas un expert, mais j’ai l’impression que tant qu’il y aura de nouvelles mutations, personne ne sera à l'abri, même en étant en possession d’un pass vaccinal. Du coup, s’il s’avère que les mutations résistent aux vaccins, on n’est pas sorti d’affaire, pass vaccinal ou pas. Pour ma part, je suis vacciné partiellement, avec une deuxième dose programmée dans quelques jours, mais l’autre souci, c’est qu’en ce moment il n’y a pas vraiment de travail. C’est le calme plat. En revanche, je tiens à dire que si n’on est pas sûr que le virus nous tuera, le gouvernement actuel le fera à coup sûr, avec autant de décisions et de mesures contradictoires. J’ai l’impression d'être comme Tarik Bnou Ziyed, entre deux feux. Le virus d’un côté et le gouvernement de l’autre.



Au-delà de la pandémie, comment jugez-vous l'évolution du théâtre et du cinéma dans le pays ?

S’agissant du cinéma, je remarque une grande évolution technique contrairement à l’artistique. Nous avons de bons réalisateurs, de bons techniciens et de bons acteurs, mais on fait face à une crise majeure en termes de scénario. Disons que l’on a des scénaristes mais pas de scénarios. Aujourd’hui, n’importe qui possédant un PC ou une tablette peut se prétendre scénariste. Mais en parallèle, il y a un manque de culture flagrant. Comment peut-on devenir scénariste sans jamais avoir lu un roman ? Donc en gros, les scénarios ne manquent pas, mais ils sont généralement vides de sens.



On pourrait penser le contraire. A savoir que l’avènement des nouvelles technologies est un accélérateur du développement de la pratique scénaristique ?

En fait, il y a aussi des lacunes en termes académiques. Nous n’avons pas d'écoles ou d'universités qui proposent des branches d’études spécifiques à l’écriture scénaristique. Un film est une histoire. Des situations et des caractères. Le film est aussi un vecteur de pensées. Une vision philosophique de la société, de la politique et de la vie de manière générale, de façon comique ou tragique. Sans l’ensemble de ces éléments, que l’on apprend à maîtriser avec des études puis de l’expérience et enfin de la culture générale, il est impossible d’écrire un scénario qui tient la route. “Les scénarios ne manquent pas, mais ils sont généralement vides de sens”

