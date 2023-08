Gestion hôtelière : RISMA cède à Accor S.A. sa participation dans Accor Gestion Maroc

06/08/2023

RISMA, société cotée à la Bourse des valeurs de Casablanca, a annoncé avoir cédé à Accor S.A. sa participation dans Accor Gestion Maroc dont elle détient 33% pour un montant de 174 millions de dirhams (MDH).



Accor Gestion Maroc est la société qui assure la gestion des hôtels portant les marques Accor au Maroc, indique RISMA dans un communiqué, notant que les contrats liant Accor Gestion Maroc et RISMA demeurent inchangés pour le portefeuille d’hôtels actuels.



RISMA pourra également, à l’avenir, élargir la palette des enseignes hôtelières de ses futurs hôtels, en complément des enseignes Accor, accélérant ainsi sa croissance et offrant la gamme la plus complète d’expériences à ses clients, ajoute la même source.



"RISMA confirme ainsi sa stratégie de rendre étanches les fonctions de propriétaire et de gestionnaire hôtelier. En tant que propriétaire et investisseur hôtelier, la société souhaite se concentrer sur son cœur de métier, et développer son portefeuille d’actifs hôteliers", précise le communiqué.



Créée en 1993, RISMA est devenu le principal opérateur touristique au Maroc en accompagnant au fil des années la stratégie nationale de développement touristique. Avec une forte présence dans 11 villes du Royaume, RISMA détient un portefeuille de 23 unités hôtelières et couvre les segments du luxe, du haut de gamme, du milieu de gamme et de l'hôtellerie économique, offrant un large choix pour satisfaire les besoins de tous les voyageurs.