Gérard Depardieu va tourner un film en Russie

30/07/2021

Wu-Tang Clan

L'unique exemplaire d'un mystérieux album des rappeurs new-yorkais du Wu-Tang Clan, "Once upon a time in Shaolin", a été vendu mardi aux enchères pour solder la condamnation de Martin Shkreli, l'entrepreneur pharmaceutique provocateur et honni qui se l'était offert avant sa chute, a annoncé la justice américaine.Ni le prix, ni l'identité de l'acheteur n'ont été communiqués, mais avec cette vente, le règlement des saisies" relatives à la condamnation de Shkreli "est maintenant terminé", a annoncé l'une des procureures fédérales de Brooklyn, Jacquelyn Kasulis.L'unique copie de ce double album de 31 titres aurait été enregistrée entre la fin des années 2000 et le début des années 2010 par la bande du Wu-Tang Clan, des légendes du hip-hop, connues pour leurs textes sur la dureté des quartiers pauvres et leurs samples inspirés de films d'arts martiaux.Vendu comme une oeuvre d'art unique en 2015, le coffret argenté, contenant l'album et un livret manuscrit, avait été adjugé pour 2 millions de dollars. L'acheteur s'était avéré être Martin Shkreli, alors jeune gérant d'un fonds d'investissement spécialisé dans l'industrie pharmaceutique.