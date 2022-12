George Clooney et U2 honorés par le Kennedy Center à Washington

18/12/2022

George Clooney et le groupe U2 étaient à l’honneur au Kennedy Center. Le groupe de rock et l’acteur faisaient en effet partie des personnalités honorées lors d’une grande soirée de gala, aux côtés d’autres artistes comme Gladys Knight, Tania Leon ou encore Amy Grant. Parmi les invités, un certain Joe Biden, accompagné de son épouse Jill, ainsi que la vice-présidente Kamala Harris et Douglas Emhoff, son mari.



Dans un communiqué avant la cérémonie, George Clooney a confié à quel point il était heureux et honoré d’être reconnu aux côtés d’artistes aussi talentueux.



«Moi qui ai grandi dans une petite ville du Kentucky, je n’aurais jamais imaginé être assis un jour au balcon des Honneurs du Kennedy Center. Etre mentionné au même titre que le reste de ces incroyables artistes est un honneur», a-t-il déclaré, après avoir été présenté par son père, Nick.



Le groupe irlandais U2, également au cœur de la cérémonie cette année et mené par son chanteur Bono, a été récompensé, non seulement pour sa réussite artistique et commerciale (22 Grammy Awards et plus de 150 millions de disques vendus dans le monde depuis sa création en 1976), mais également pour l’engagement caritatif des musiciens.



« Bono a souvent dit qu’être célèbre est une absurdité. Mais c’est une monnaie d’échange. Et le groupe a dépensé sa monnaie pour montrer l’utilité de l’art dans le monde », a déclaré Sean Penn lors de la présentation du groupe.