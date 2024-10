Genève. Le CDH clôture les travaux de sa 57ème session ordinaire, sous présidence marocaine

14/10/2024

Le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies a achevé vendredi les travaux de sa 57ème session ordinaire, qui se tenait depuis le 9 septembre dernier au Palais des Nations à Genève, sous la présidence du Maroc.



À l’issue de cette session, le Conseil a adopté 37 résolutions – dont dix ont fait l’objet d’un vote – et une décision. Au dernier jour de la session, l’ambassadeur Omar Zniber, représentant permanent auprès de l’Office de l’ONU à Genève et Président en exercice du Conseil des droits de l’homme, a nommé quatre titulaires de mandat et quatre membres de son Comité consultatif.



Les résolutions adoptées ont trait à plusieurs thématiques, notamment la situation des migrants aux frontières internationales; la promotion et la protection des droits de l’homme dans le contexte des changements climatiques; la “Biodiversité et droits de l’homme”; le droit au développement; la “Promotion, protection et exercice des droits de l’homme sur Internet”; la transformation de l’architecture financière internationale et une solution globale au problème de la dette extérieure; les accessibilités pour les personnes handicapées, des personnes âgées et des autres personnes en situation de vulnérabilité; et la lutte contre le racisme et la discrimination raciale; l’intensification des efforts de prévention et d’élimination de la violence familiale.



D’autres résolutions concernent les droits humains et la réinsertion sociale des personnes remises en liberté ou soumises à des mesures non privatives de liberté; “le rôle des jeunes dans la promotion de sociétés pacifiques et la création d’un environnement propice à la jouissance des droits de l’homme par tous”; les effets des systèmes d’intelligence artificielle sur la bonne gouvernance; ainsi que la surveillance des mercenaires et des activités liées au mercenariat, en ligne et hors ligne, et sur l’exécution de la Stratégie antiterroriste mondiale de l’ONU et de ses quatre piliers.



S’agissant de l’Examen périodique universel (EPU), le Conseil a approuvé durant cette session les documents résultant de l’examen de quatorze pays : Nouvelle-Zélande, Afghanistan, Chili, Viet Nam, Uruguay, Yémen, Vanuatu, Macédoine du Nord, Comores, Slovaquie, Érythrée, Chypre, République dominicaine et Cambodge. Avant de clore sa session, le Conseil a adopté ad referendum le projet de rapport de cette cinquante-septième session.