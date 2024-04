Généralisation des systèmes de “Rendez-vous” et du “eTimbre” à l'ensemble des Missions diplomatiques et postes consulaires

29/04/2024

En vue d’assurer l'accès des ressortissants marocains résidant à l’étranger à des prestations consulaires de qualité, les systèmes de "Rendez-vous" et du "eTimbre" ont été généralisés depuis le 1er avril courant à l'ensemble des Missions diplomatiques et postes consulaires du Royaume (MDPC). En tant que sollicitation longuement exprimée par les MRE, la mise en place de ce dispositif traduit la Haute sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI entoure les membres de la communauté marocaine établis à l’étranger pour améliorer leurs conditions d’accueil dans les Missions diplomatiques et postes consulaires.



Ainsi, l’établissement d’un système de gestion des rendez-vous à l'instar de ce qui est usuel au niveau des administrations des pays d'accueil permettra de répondre aux attentes et aspirations des MRE à des services consulaires modernes et de qualité.



Ce système leur offre aussi un accès facilité aux prestations consulaires dans des conditions d'accueil optimales, la réduction du temps d'attente ainsi qu’une meilleure qualité d'accueil et de service.



Il contribue également à diminuer, de façon substantielle, les longues files d'attente devant les Services consulaires du Royaume et permet aux MDPC une gestion optimale de l'espace dédié à l'accueil ainsi que l’utilisation des nouvelles technologies de communication et d'information pour un meilleur traitement des prestations consulaires.



Ce système propose aux usagers, une fois leurs demandes de prestations consulaires validées par les Services consulaires, des plages horaires et des dates à choisir à leur convenance, selon le service ou la prestation de leur choix.



De même, il leur permet l'envoi des pièces justificatives en ligne, avant même de se déplacer aux Services consulaires.

Dans le souci d’assurer plein succès à ce projet, un accompagnement des usagers est assuré par le Centre d'appels consulaire ainsi que par les Services consulaires du Royaume à l'étranger.



Depuis son lancement, le système de gestion des rendez-vous a permis de traiter plus de 3,2 millions de rendez-vous, pour plus de 5 millions de prestations consulaires desservies aux membres de la communauté marocaine résidant à l’étranger.



Aussi, dans le cadre de l'opération de dématérialisation des timbres lancée par le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger en coordination avec la Trésorerie générale du Royaume (TGR), le module de gestion des "eTimbre" mis en place se veut un jalon essentiel pour la modernisation de l'action consulaire.



L’adoption de ce nouveau procédé d'acquittement des droits de chancellerie vise le renforcement du climat de confiance entre les usagers et les Services consulaires pour une meilleure transparence dans les transactions administratives.

Le nombre des prestations rendues grâce à cette solution, depuis son lancement, s'élève à plus de 2,8 millions de prestations consulaires.



La mise en place de ce dispositif au niveau des MDPC a été accompagnée par un effort de déploiement des Terminaux de paiement électronique (TPE) au niveau des postes consulaires.