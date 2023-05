Gastronomie et architecture marocaines au menu d’ une émission TV américaine

05/05/2023

La chaîne américaine Fox 5 a consacré un spécial à la gastronomie et à l’architecture marocaines, à travers un reportage diffusé en direct des locaux de l’ambassade du Royaume à Washington.



Dans le cadre de son émission matinale, la chaîne a partagé «le plaisir et l'excitation» procuré par une visite guidée de la chancellerie du Maroc suivie d’un voyage à travers les saveurs et les arômes de la cuisine marocaine en compagnie du Chef Moha Fedal.



Le Royaume participe cette année à «Passeport DC», un festival qui met en avant la culture internationale florissante dans la capitale fédérale américaine, une opportunité pour mettre en valeur l’authenticité et la richesse de la civilisation et la culture marocaines et les attraits de la destination Maroc, outre les relations étroites liant Rabat et Washington.



Dans son reportage scindé en deux parties, la journaliste Taylor Grenda commence par expliquer que c’est la première fois que la nouvelle chancellerie du Maroc à Washington ouvre ainsi ses portes au grand public, et invite le téléspectateur à un tour du bâtiment, magnifiquement décoré par des mosaïques du zellige marocain, de portes et plafonds sculptés en bois de cèdre de l’Atlas et de marbre importé du Royaume.



Deux diplomates ont présenté les différentes facettes de l'artisanat marocain, qui font la fierté du patrimoine culturel du Maroc, à travers des métiers transmis de génération en génération et jalousement préservés et enseignés grâce à la très haute sollicitude de SM le Roi Mohammed VI.



Chef Moha a ensuite fait découvrir au public américain une variété de plats raffinés, dont le couscous et la Tangia Marrakchia, qui font la renommée de la gastronomie marocaine, tout en les invitant à se rendre en visite touristique au Maroc pour apprécier les multiples attraits d’une civilisation millénaire.



Les deux reportages sont accessibles sur le site web et les média sociaux de Fox 5 qui fait partie du groupe Fox News, l’une des chaînes de télévision les plus regardées aux Etats-Unis.