Gasoil et Essence : une capacité totale de stockage disponible de 1,5 MT à fin juin

12/11/2024

La capacité totale de stockage disponible au Maroc en gasoil et essence s'est établie à 1,5 million de tonnes (MT) à fin juin 2024, selon le Conseil de la concurrence.



Ce niveau est identique à celui relevé à fin mars dernier, indique le Conseil de la concurrence dans son rapport du deuxième trimestre 2024 relatif au suivi des engagements pris par les sociétés de distribution en gros du gasoil et d'essence dans le cadre des accords transactionnels conclus avec le Conseil, précisant que le gasoil représente 86% de cette capacité.



Pour ce qui est de la capacité de stockage combinée des neuf sociétés couvertes par ce reporting, elle s'est élevée à environ 1,21 MT, ce qui représente 81% de la capacité totale du marché, fait savoir la même source. S'agissant du segment de la distribution, aucun nouvel opérateur n'a intégré le marché courant du 2ème trimestre 2024. Le dernier agrément octroyé par le ministère en charge de l'énergie remonte à octobre 2023, portant à 35 le nombre d'opérateurs disposant de l'agrément provisoire de reprise en raffinerie de produits pétroliers liquides pour exercer l'activité de distribution, inchangé depuis mars 2024.



À rappeler que la diffusion de ce troisième reporting s'inscrit dans le cadre du suivi de l’exécution des engagements pris par neuf sociétés actives sur le marché du gasoil et d’essence, concernées par les accords de transaction conclus avec le Conseil de la concurrence.



Les engagements indiqués dans les décisions afférentes à ces accords de transaction sont au nombre de sept, dont notamment celui traité dans ce rapport, qui consiste en la communication, par chacune des sociétés concernées, d’un reporting trimestriel permettant le suivi de l’activité d’approvisionnement, de stockage et de distribution du gasoil et de l’essence.