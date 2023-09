Gareth Southgate dénonce les moqueries contre Harry Maguire

15/09/2023

Le sélectionneur de l'Angleterre, Gareth Southgate, a condamné le "traitement ridicule" que subit son défenseur Harry Maguire, qualifiant ces critiques incessantes de "blague" après la victoire anglaise contre l'Ecosse (3-1) en match amical mardi à Glasgow.



Le défenseur central de Manchester United a honoré sa 59e sélection, mais sa performance a été gâchée par un but contre son camp. Sur le banc en début de match, il a été impitoyablement raillé lorsqu'il a fait son entrée à la mi-temps.



Harry Maguire, nommé dans l'équipe type de l'Euro-2021, est devenu la cible de moqueries depuis quelques temps à Manchester même s'il reste un élément important de l'équipe d'Angleterre de Gareth Southgate.



"C'est une blague" a dit le sélectionneur. "Je n'ai jamais connu de joueur traité de cette façon -- pas par les fans écossais, par nos propres commentateurs, experts, peu importe qui ils sont."

Après le match, Southgate a d'abord décrit le but contre son camp comme "malchanceux", ajoutant au sujet de Maguire: "Il est bien, il est génial. Nous avons remporté un beau match, il a joué un grand rôle là-dedans."



Le sélectionneur a dit ne pas se plaindre du comportement des fans écossais, mais il a ajouté que c'était "une conséquence du traitement ridicule que le joueur subit depuis un long moment."



"Il est un pilier important de la deuxième équipe d'Angleterre la plus couronnée de succès depuis des décennies. Il est un élément essentiel de cette période", a-t-il assuré.

Les fans anglais ont néanmoins scandé le nom de Maguire tout au long de la deuxième période à Hampden Park: "Harry Maguire, il gagne 3-1", après le but d'Harry Kane, succédant à ceux de Foden et Bellingham en première période.