GP 2019 de taekwondo : Du bronze pour Achraf Mahboubi

12/06/2019

Le champion marocain Achraf Mahboubi a remporté la médaille de bronze (-80 kg) lors de la première étape du Grand Prix-2019 de taekwondo, disputée ce week-end à Rome. Mahboubi a remporté la médaille de bronze après avoir perdu (13-1) en demi-finale de sa catégorie contre le Russe Maxim Khramtcov, n°1 mondial.

Sur son chemin vers les demi-finales, le champion marocain s'est défait respectivement du Norvégien Richard Andre Ordemann (n°5 mondial) en 16ème de finale et du Belge Nicolas (n°30 mondial) en 8ème de finale, avant de bénéficier en quart de finale du retrait du Coréen Hun Kim (n°12 mondial) qui a déclaré forfait à cause d'une blessure.

Il s'agit de la première médaille pour le Maroc dans cette série de compétitions lancée en 2013, selon la Fédération Royale marocaine du taekwondo. Le programme du GP-2019 de taekwondo compte trois autres étapes qui se dérouleront à Chiba (Japon), Sofia (Bulgarie) et Moscou. Cette compétition permet aux participants d’obtenir des points qualificatifs pour la Coupe du monde prévue pour l’été 2020 au Japon.