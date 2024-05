GO SIYAHA : Rencontre d’information en partenariat avec le CRI Rabat

01/05/2024

Rabat a abrité, le jeudi 18 avril dernier, une rencontre d’information organisée par l’Agence Maroc PME, en partenariat avec le Ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire et le Centre Régional d’Investissement de la région Rabat-Salé-Kénitra, au profit des entreprises touristiques de la Région.



En marge de cet événement, qui s'inscrit dans le cadre de la promotion du programme GO Siyaha, plusieurs rencontres One to One ont été organisées avec les entreprises manifestant un intérêt pour le programme.