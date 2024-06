"GITEX Africa Morocco", une expérience réussie au service de l’écosystème des startups marocaines

03/06/2024

Le Salon "Gitex Africa Morocco", dont la 2è édition a pris fin vendredi, à Marrakech, représente une expérience réussie au service du tissu et de l’écosystème de startups marocaines, a souligné le directeur des Systèmes et de l'Entrepreneuriat numérique au ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, Driss Lemjaouri.



Cet événement constitue une expérience réussie à tous égards, et une pierre angulaire qui permet aux startups marocaines de nouer des relations avec les investisseurs et marchés, ainsi qu'une opportunité pour ouvrir davantage d'espaces pour ces entreprises innovantes pour exposer leurs produits et technologies électroniques, a indiqué M. Lemjaouri dans un entretien accordé à la MAP, en marge de la 2è édition du Gitex Africa 2024.



Dans ce contexte, il a noté que les startups marocaines "disposent d’un gisement important de compétences, notamment dans le domaine de la créativité numérique", relevant que cet événement était l'occasion de mettre en lumière les spécificités de cette catégorie d’entreprises innovantes, ainsi que les politiques publiques orientées en leur faveur afin de développer le domaine de l'entrepreneuriat numérique en général, et l'écosystème des startups en particulier.



Dans ce contexte, M. Lemjaouri a noté que les startups font face à divers obstacles lors de l'étape d'accélération du projet, notamment ceux liés à l'accès au capital, au soutien public et au soutien privé, puis l’accès aux marchés nationaux et étrangers.



Dans le sillage, il a indiqué que le ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l'Administration traite ces problèmes dans le cadre de la Stratégie nationale pour le développement numérique, élaborée en concertation avec les acteurs impliqués, qu'il s'agisse de startups ou d'institutions publiques concernées par le développement de divers services orientés vers cette catégorie.



"Etant donné que le ratio de risque est plus élevé dans les startups que dans les entreprises ordinaires, la nature du capital investi dans ce type d'entreprises est le capital-risque", a-t-il expliqué, soulignant que la construction d’un système national pour le capital-risque reste un élément essentiel parmi les composantes de la stratégie orientée vers l’écosystème de startups.



Dans ce contexte, il a évoqué la signature par le ministère d’une convention avec le Fonds Mohammed VI pour l’investissement et la Caisse de dépôt et de gestion (CDG), d'un montant de 1,5 milliard dirhams, dans le but de stimuler ce capital d'investissement à risque pour investir dans les startups et attirer les investisseurs étrangers à investir au Maroc.



Placée sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 2ème édition de Gitex Africa Morocco a connu la participation de plus de 1.500 exposants, représentant plus de 130 pays.



Initié par Kaoun international, la filiale internationale du Dubaï World Trade Centre, et porté par l'Agence de Développement du Digital (ADD), sous la tutelle du ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, ce Salon, le plus grand de la Tech et des start-ups en Afrique, représente une plateforme unique d’accélération pour les startups et les PME innovantes à l’échelle internationale.



Gitex Africa se veut également un hub au niveau d’un continent en pleine effervescence, favorisant les échanges sur les derniers développements de la Tech dans divers domaines, dont l’intelligence Artificielle, la santé et la cybersécurité.