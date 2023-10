Futsal/Tournoi amical: Le Maroc bat la Turquie

10/10/2023

La sélection marocaine de futsal a pris le meilleur sur son homologue turque par 5 buts à 1, en match disputé samedi dans le cadre d’un tournoi international amical en Croatie.



Les buts des Lions de l’Atlas ont été l’œuvre d’Ismail Amzal, auteur d'un doublé, Bilal El Bakkali, Soufiane Chaaraoui et Mohammed El Idrissi. Les deux sélections devaient se retrouver une nouvelle fois, dimanche, pour déterminer le vainqueur de ce tournoi amical qui connaît la participation également de la Norvège et de la Lettonie.



Lors de ses deux précédents matches, le Maroc s'était imposé face à la Norvège (5-0) et la Lettonie (4-1).