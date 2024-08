Futsal: Hicham Dguig désigné meilleur entraîneur au monde de l'année 2023

07/08/2024

Le site spécialisé "Futsalplanet.com" a désigné le sélectionneur national, Hicham Dguig, meilleur entraîneur au monde de l'année 2023, rapporte la Fédération Royale marocaine de football (FRMF).



Le sélectionneur national a été primé, après avoir mené les Lions de l’Atlas vers plusieurs titres internationaux, continentaux et régionaux au cours des dernières années, se félicite-t-on de même source.



Hicham Dguig succède, ainsi, au Portugais Jorge Gomes Braz, désigné meilleur entraîneur pendant les 5 dernières années (2018-2022). Il s'agit du premier sélectionneur arabe et africain à s'adjuger cette distinction.



Arrivé à la tête de la sélection marocaine de futsal en 2010, Dguig devient l'artisan des meilleures performances de l'histoire de l'équipe nationale en remportant la Coupe arabe (3), la Coupe d'Afrique des Nations (3) et la Coupe des Confédérations (1). Il a également atteint les quarts de finale de la Coupe du monde 2021.



La sélection nationale de futsal se prépare actuellement pour la Coupe du monde qui se déroulera du 14 septembre au 06 octobre 2024 en Ouzbékistan. Le tirage au sort du tournoi a placé les Lions de l'Atlas dans le groupe E, aux côtés du Portugal, du Panama et du Tadjikistan.