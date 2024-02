Futsal. Double confrontation amicale entre l’EN féminine U20 et l'équipe du Koweït "A"

17/02/2024

La sélection nationale féminine de futsal des moins de 20 ans affrontera l'équipe du Koweït "A" en amical, les 17 et 20 février courant.



Selon un communiqué de la Fédération Royale marocaine de football (FRMF), cette double confrontation amicale, qui aura lieu à l'occasion d'un stage de préparation de l'équipe nationale, du 15 au 21 février au Koweït, s'inscrit dans le cadre des préparatifs aux prochaines échéances.

La sélection nationale féminine de futsal U20 a également effectué un stage de préparation au Complexe Mohammed VI de football avant son départ pour le Koweït, note la même source.



L'entraîneur de l'équipe nationale, El Mehdi Nyami El Idrissi, a convoqué quatorze joueuses pensionnaires de clubs marocains et étrangers pour prendre part à ces deux stages de préparation.



Ci-après la liste des joueuses convoquées: Salma Radi (JEO Ouazzane), Malak Zaid Alkinani (Racing Athletic Club), Hiba Hamdaoui (Association Etoile Avenir Casablanca), Malak Samdi (Hilal Nador Féminine), Rajae Lazaar (Club Génération Solidarité Tanger), Sarah Mejdoubi (RSCL - Belgique), Ines Jabbour Gonzalez (RWDW - Belgique), Khadija Rachadi (Fath Union Sport), Rokaya Saidi (Racing Athletic Club), Zineb Haddani (Association Anasr Athletic Football), Imane Lotfi (Club Solidarité Sportive Témara), Dounia Mettioui (RWDM - Belgique), Farah Khattou (RWDM - Belgique) et Aya Khabbaz (Racing Athletic Club).